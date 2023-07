Dj set, visite guidate, performance e molto altro per le sere d’estate nei beni Fai

Da giugno a settembre 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici (informazioni e calendario completo su www.serefai.it). Tanti gli appuntamenti in programma nei Beni del FAI a Varese e provincia.

I PROSSIMI EVENTI A VILLA E COLLEZIONE PANZA A VARESE

Di grande interesse gli eventi proposti a Villa e Collezione Panza che, in occasione delle Sere FAI d’Estate, sarà visitabile dalle ore 18 alle 23. Il 12 e 21 luglio il pubblico verrà invitato a prendere parte, per il terzo anno, a Opere in scena, eventi ideati per indagare l’essenza di alcune delle opere e installazioni esposte in Villa, frutto della sensibilità di Giuseppe Panza, che le ha selezionate e allestite, e degli artisti che, convocati a Villa Panza dal collezionista e stimolati da questo luogo, hanno attivato un fecondo dialogo tra produzione artistica e ambiente naturale.

In particolare, mercoledì 12 luglio Elena Rivoltini, attrice, cantante e sound artist proporrà un intervento performativo itinerante con l’esecuzione, dal vivo e a cappella, di brani vocali creando atmosfere sonore minimaliste in dialogo con le opere di Maria Nordman, Meg Webster, Dan Flavin e James Turrell. La performance verrà realizzata dalle ore 19 alle ore 21 finché i visitatori non saranno sorpresi dal buio. Il percorso inizierà nella Varese Room di Maria Nordman, in cui la sensazione di essere sospesi nel vuoto, in uno spazio indefinito, sarà amplificata e intensificata dai vocalizzi dell’artista; i visitatori saranno poi guidati in una soundwalk, una passeggiata sonora nel parco, con la finalità di sollecitare l’ascolto dei suoni dell’ambiente e dell’uomo al suo interno, per giungere al Cone of Water di Meg Webster. Il percorso proseguirà con un’immersione nel Varese Corridor di Dan Flavin, in cui il ritmo dei duecentosette tubi al neon di tre diversi colori intersecati e alternati sarà enfatizzato dallo strumento vocale. Infine, si giungerà all’opera Sky Space I di James Turrell, che per l’occasione si trasformerà in un teatro di luce naturale e suono.

Venerdì 21 luglio – alle ore 19 e alle ore 21 – si svolgerà invece la performance itinerante di Andrea Chiodi, regista teatrale e direttore artistico del festival Tra Sacro e Sacro Monte, che si confronterà con natura e spazio. La natura e le sue proporzioni incarnavano per Giuseppe Panza lo spazio ideale, proiezione di un mondo perfetto e Villa Panza, emblema della relazione simbiotica tra architettura, natura e paesaggio, sin dall’inizio è diventata materia e fonte della ricerca estetica del collezionista. Partendo dalla monumentale carpinata che, come un cannocchiale prospettico, spinge l’occhio verso l’orizzonte, Andrea Chiodi, attraverso le suggestioni di brani letterari e poetici, guiderà il visitatore all’osservazione del cielo stellato per il quale il parco della Villa, un terrazzo tra terra e cielo, offre un perfetto punto di visita. Il percorso si concluderà all’opera di Jene Highstein Twelve Part Vertical Pipe Piece, 1973, una linea di pali equidistanti inseriti verticalmente nel terreno, attraverso i quali l’artista rivela lo spazio naturale: distanze, angolazioni, linee parallele o convergenti, perpendicolari o oblique. Per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione da effettuare sul sito www.villapanza.it.

Martedì 25 luglio alle ore 19 il pubblico potrà partecipare a una visita guidata (da prenotare sul sito www.villapanza.it) alla scoperta del meraviglioso giardino storico della Villa, tra architettura e botanica, nella suggestiva cornice del tramonto estivo. Alle ore 20.30 si potrà invece partecipare al secondo incontro de Il Giardino racconta, che vedrà Laura Pirovano presentare il suo libro “Giardini d’ombra” (Libreria della Natura, 2023), un viaggio a 360 gradi sugli aspetti poetici, orticoli, botanici e progettuali dei giardini d’ombra. Laura Pirovano è plant designer, blogger, docente di progettazione di giardini e scrittrice di articoli e libri su giardini e paesaggi. a cura degli autori, organizzati con la collaborazione delle librerie del territorio. L’appuntamento letterario è un evento gratuito. La partecipazione al solo evento non consente l’accesso alla Villa e alla Collezione; per la visita della Villa è necessario acquistare relativo biglietto di ingresso.

Inoltre, martedì 2 agosto, dalle ore 18 alle 23, è in programma Ars sonora. Musica in Villa, una serata musicale, tra live e dj set: un invito a vivere la Villa e il giardino nella magica atmosfera del tramonto, in compagnia della musica scelta per l’occasione da TuMiTurbi. Sarà possibile fare un aperitivo a cura del Ristorante Luce. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare sul sito www.villapanza.it.

Le Opere in scena a Villa Panza si concluderanno domenica 10 settembre con uno speciale omaggio a Giuseppe Panza di Biumo, in occasione dei cent’anni dalla sua nascita. Il FAI organizzerà nel cortile d’onore della villa varesina una lettura d’eccezione di alcuni brani tratti dai Ricordi di un Collezionista (2006) appassionante autobiografia del collezionista-pensatore che con le sue scelte ha segnato profondamente la storia dell’arte contemporanea. La voce sarà quella dell’attore Umberto Orsini che svelerà, dando corpo alle parole di Giuseppe Panza, una parte del suo percorso spirituale e dell’avventura intellettuale che ha dato vita ad una collezione d’arte unica, oggi in gran parte trascritta nella casa di Varese gestita dal FAI. La lettura di alcune pagine dei Ricordi verrà accompagnata dalla proiezione di immagini che hanno scandito la sua pionieristica impresa di collezionista, curatore, architetto e mecenate nella tenace ricerca della bellezza attraverso l’arte. Umberto Orsini, formatosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ottiene i primi successi in teatro recitando con la Compagnia dei Giovani e la regia di De Lullo; successivamente collabora con Gabriele Lavia e la compagnia Teatro dell’Eliseo (di cui è stato direttore artistico dal 1980 al 1997), con Luca Ronconi, Patroni Griffi, Massimo Castri e altri noti registi. Debutta al cinema con La dolce di vita (1959) di Federico Fellini e si afferma in seguito grazie alla collaborazione con Luchino Visconti per cui recita ne La caduta degli dei (1969) e Ludwig (1973). Con il Patrocinio del Comune di Varese. Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia. Si ringrazia per il contributo a Opere in scena Fondazione Cassa di Risparmio del Varesotto Onlus.

Per informazioni e costi: www.villapanza.it; Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 – Varese tel. 0332/283960, email faibiumo@fondoambiente.it.

AL VIA GLI EVENTI A CASA MACCHI, MORAZZONE

Tra le novità dell’estate 2023, l’Aperitivo in jazz a Casa Macchi. Venerdì 14 luglio e sabato 12 agosto, per la prima volta dopo l’apertura al pubblico, Casa Macchi aprirà le sue porte dopo l’orario di chiusura, dalle 18 alle 21.30, per offrire la possibilità ai propri ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, liquore per aperitivo tipico del paese di Morazzone, con accompagnamento di musica jazz a cura di Nicola Tacchi alla chitarra e Maria Torelli al contrabbasso il 14 luglio e “T’n’T Duo-Dyna Jazz” con Tarcisio Olgiati al sax e Nicola Tacchi alla chitarra il 12 agosto. L’aperitivo, al costo di €15 da saldare in loco, sarà curato dalla Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Per informazioni e costi: www.faicasamacchi.it; Piazza Sant’Ambrogio 2 – Morazzone – Varese, tel. 0332/1821610, email faicasamacchi@fondoambiente.it.

I PROSSIMI EVENTI AL MONASTERO DI TORBA, GORNATE OLONA

Sabato 15 luglio e 19 agosto si potrà partecipare a Racconti al tramonto. Storie a colori del medioevo, un colorato percorso guidato attraverso l’arte, la spiritualità e le credenze per conoscere similitudini e differenze tra l’uomo medievale e quello contemporaneo. Durante le visite proposte – alle ore 18.30, 19.30 e 21.15 – la misteriosa simbologia del colore verrà raccontata attraverso le pitture del Monastero: dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Sarà inoltre possibile, gustare un aperitivo a cura del ristorante Antica Torre, interno al Bene. Spazio alle stelle, invece, venerdì 21 e sabato 22 luglio con Astronomi per una notte, una serata unica che, a partire dalle ore 18, permetterà di visitare il Monastero del FAI al calar del sole, gustare un aperitivo e osservare la volta celeste con la sapiente guida degli astronomi dell’Osservatorio G. Schiaparelli del Campo dei Fiori (Varese). L’osservazione guidata del cielo avrò inizio alle ore 21.15.

Sabato 29 luglio, 5 e 26 agosto l’appuntamento sarà con Aperitivo al tramonto. Nella gradevole atmosfera che si respira al calare del sole il pubblico avrà la possibilità di effettuare una visita guidata – partenza ore 18.30, 19.30 e 20.30 – per ripercorrere le vicende millenarie di soldati, monache e contadini, seguita da un aperitivo a cura del ristorante interno al Bene, da gustare in tranquillità in un luogo dal grande fascino. E ancora, giovedì 10 agosto dalle ore 18.30 da non perdere San Lorenzo. Cena sotto le stelle, evento che unirà alla scoperta del Bene, una cena speciale presso la corte e l’osservazione libera delle stelle dalle ore 21.30. N.B. Per tutti gli appuntamenti sopra elencati è richiesta la prenotazione, effettuabile, fino a esaurimento posti, sul sito www.monasteroditorba.it. Con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.). Per informazioni e costi: www.monasteroditorba.it; Monastero di Torba, via Stazione 2 – Gornate Olona tel. 0331/820301, e-mail faitorba@fondoambiente.it.

I PROSSIMI EVENTI A VILLA DELLA PORTA BOZZOLO, CASALZUIGNO

Anche Villa Della Porta Bozzolo aprirà eccezionalmente le sue porte nelle sere d’estate grazie a due eventi coinvolgenti. Durante Picnic al tramonto, in programma il 15, 29 luglio, 5, 12, 19 e 26 agosto e 1 settembre dalle ore 18.30 alle 23, il monumentale giardino all’italiana della Villa, caratterizzato da scenografiche terrazze scolpite in pietra, aiuole fiorite e un panoramico belvedere, diventerà luogo ideale per picnic da gustare al tramonto. Per chi lo desiderasse, sarà possibile effettuare visite guidate e prenotare un cestino da picnic per due persone preparato dal ristorante “I Rustici”, interno al Bene. Menù cestino: focaccia alla caprese con olive di Liguria, cous cous alla mediterranea, verdure crude di stagione, uova sode con salsa tonnata e formaggio della Valle, meringhetta monoporzione ai frutti di bosco, 2 bottigliette di acqua, tovaglioli a perdere, piatti in porcellana e posate al costo di €50 a coppia. Il cestino per i bambini prevede: focaccia con prosciutto cotto, pasta al pomodoro, acqua o bibita, al prezzo di € 15 ciascuno. Il cestino può essere prenotato esclusivamente scrivendo una email all’indirizzo: daniela@schiaffi.it.

Il 10, 11 agosto e 15 settembre sarà la volta di Astronomi per una notte, appuntamento dedicato al cosmo, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. A partire dalle ore 21.30 gli amanti delle stelle potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco di Villa Della Porta Bozzolo, ammirando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo. Venerdì 15 settembre, oltre all’osservazione guidata del cielo, alle ore 20.30 verrà proposta una piccola lezione di astronomia sempre a cura degli esperti dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli, durante la quale verrà messo a confronto il cielo sopra i due emisferi. In tutte le serate la Villa sarà aperta a partire dalle ore 18 e sarà possibile riservare presso il ristorante “I Rustici” un cestino picnic (per informazioni e prenotazioni 3348916214 – daniela@schiaffi.it.), da gustare in attesa del calar del sole. Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia. Per informazioni e costi: www.villadellaportabozzolo.it; Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5 – Casalzuigno tel. 0332/624136, email faibozzolo@fondoambiente.it. Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.