Coppa Italia, il Varese comincia contro la Vogherese

La Lega Nazionale Dilettanti di calcio ha diramato oggi – venerdì 11 – gli accoppiamenti del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, che sarà anche la prima partita ufficiale affrontata dal Varese nella stagione ormai alle porte.

I biancorossi di mister Cotta se la vedranno, domenica 27 agosto (l’orario d’inizio è stato fissato alle 16), contro la Vogherese che presenta nel proprio organico un ex rilevante come Elios Minaj. Il Varese avrà il vantaggio del campo, visto che la gara sarà disputata sull’erba del “Franco Ossola”. (foto: Ezio Macchi)

Il turno preliminare vede iscritte 76 squadre (38 incontri) che si potrebbero definire di “fascia bassa” della scorsa stagione: neopromosse dall’Eccellenza, salve attraverso i playout, ripescate (come appunto il Varese) e via dicendo. I biancorossi saranno l’unico club della provincia a disputare il preliminare che sarà in “gara secca”: chi vince va al tabellone principale, chi perde lascia la competizione.

La partita unica sarà adottata anche nelle seguenti fasi della Coppa Italia: dopo i 90′ regolamentari saranno quindi disputati i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità il verdetto arriverà con i calci di rigore.

Le gare del tabellone principale di Coppa prenderanno quindi il via domenica 3 settembre, data lasciata libera dal campionato il cui inizio è stato posticipato di una settimana, domenica 10. Resta quindi l’attesa per la composizione dei gironi: le squadre della Lombardia occidentale possono finire sia nell’A, con piemontesi e liguri, sia nel B con le altre corregionali.