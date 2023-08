Da Bregazzana al Monte Chiusarella per osservare la “Superluna Blu”

Uno spettacolo naturale è più bello, se gustato in compagnia in un luogo affascinante. È quello che devono avere pensato gli “Amici di Bregazzana” che hanno organizzato una gita notturna alla vetta del Monte Chiusarella per osservare – giovedì 31 agosto – il fenomeno della cosiddetta “Superluna Blu”. (foto di repertorio)

Quando infatti la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra, il perigeo, appare ancora più grande e più luminosa e viene detta Superluna. Se il fenomeno si ripete due volte nello stesso mese prende il nome appunto di Superluna Blu anche se in realtà il nostro satellite naturale non assume questa colorazione. Giovedì 31 la Luna si troverà a “soli” 357mila chilometri dalla Terra e sarà la più luminosa del 2023.

Il programma dell’escursione promossa dagli “Amici di Bregazzana” prevede il ritrovo alle 18,30 (nella piazza della frazione) e la partenza alle 19. Il percorso prevede un totale di 11 chilometri tra andata e ritorno e un dislivello di circa 400 metri. I partecipanti devono iscriversi compilando un modulo disponibile CLICCANDO QUI (il costo è di 2,50 euro) e sono invitati a indossare abbigliamento e calzature da trekking compresa una giacca per le temperature basse che potrebbero esserci in vetta.

La cena sarà al sacco, i cani sono ammessi ma rigorosamente al guinzaglio. Il rientro è previsto verso le 23,30 con l’affascinante prospettiva di camminare illuminati dalla luce lunare. Per informazioni si può contattare il numero 340-6105601.