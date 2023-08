Frana a Maccagno sulla statale del lago, Anas: “Strada chiusa”

Una frana ha interrotto la strada statale 394 all’altezza di Maccagno con Pino e Veddasca, non distante dall’abitato di Pino, ultimo borgo prima della dogana con la Svizzera. L’allarme è scattato questa notte attorno alle 4.30 e sul posto è presente il distaccamento die vigili del fuoco di Luino. Non si segnalano feriti.

Galleria fotografica Frana sulla statale fra Maccagno e Zenna 3 di 3

Anas, ente competente sul tratto interessato in una nota fa sapere che “sulla strada statale 394 “Del Verbano Orientale” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 49,000 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, a causa di una frana”.

Le deviazioni sono segnalate in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Della vicenda si sta occupando in prima persona anche il sindaco Fabio Passera che spiega: «È una situazione delicata per via dell’instabilità nella zona a monte del distacco della frana».