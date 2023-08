Il Varese prepara la Coppa Italia e pensa alla punta: idee Perez e Di Maira

I quattro schiaffi presi dal Verbano nel caldo pomeriggio di giovedì 24 agosto (leggi qui) devono essere una lezione da tenere bene in conto per il Città di Varese che, nonostante la reazione del secondo tempo, è uscita dal campo di Cedrate con qualche incognita in più. Sicuramente mister Corrado Cotta, che ha nascosto il malumore per la prestazione, si farà sentire anche nell’allenamento di venerdì e cercherà di caricare al massimo la squadra per l’esordio ufficiale dei biancorossi, che domenica 27 agosto (ore 16) ospiteranno al “Franco Ossola” la Vogherese per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Per l’occasione la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti:

Città di Varese comunica i prezzi dei biglietti per la gara Varese-Vogherese: Tribuna € 10,00 – Distinti € 5,00. I tagliandi possono essere acquistati direttamente allo stadio prima della partita oppure on-line sul sito diyticket.it (diritto di prevendita € 1,00). Ricordiamo inoltre che domenica, presso il botteghino, sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento per il Campionato 2023-24 (qui tutte le info https://www.cittadivarese.it/2023/08/23/campagna-abbonamenti-2023/).

NODO ATTACCANTE

Sul mercato la società, e in particolare il direttore sportivo Davide Raineri, continua a cercare la punta centrale. Le ultime voci accostano al Varese l’attaccante pugliese Leonardo Perez, classe 1989 di proprietà della Virtus Francavilla che ha concluso la stagione a Messina e ha oltre 400 presenze tra Serie B e Serie C. A frenare l’operazione sono i costi elevati sia per l’ingaggio del giocatore, sia per il trasferimento; sulla punta ci sarebbe anche l’interesse della Reggina, in caso di iscrizione in Serie D. Resta ancora aperta la pista che porta a Filippo Di Maira, non una novità visti i colloqui che vanno avanti da tempo con il ds biancorosso, ma l’attaccante del 1994, reduce da un fastidioso infortunio al polpaccio, non aspetterà ancora molto la società varesina e nelle prossime ore potrebbe scegliere un’altra destinazione. Se finora la filosofia societaria è stata quella di non accelerare i tempi per prendere la giusta scelta, ora il tempo inizia a stringere, anche perché le soluzioni alternative si riducono.

SITUAZIONE INFORTUNATI

In vista della gara di domenica in Coppa Italia, ci sarà da valutare la condizione di alcuni giocatori che sono stati tenuti a riposo nell’amichevole contro il Verbano. Banfi e Mandelli dovrebbero essere almeno tra i convocati, mentre c’è più cautela rispetto a Becerri e Diop. L’attaccante continua a lavorare a parte per non rischiare di peggiorare il fastidio muscolare, mentre per il difensore centrale il problema alla coscia, come spiegato anche da mister Cotta (senti qui le dichiarazioni), è da analizzare al meglio per capire come curarlo al meglio.

NUMERI DI MAGLIA E CONFERME

La società ha intanto pubblicato quelli che saranno i numeri di maglia dei giocatori biancorossi, dando così anche alcune indicazioni sui tesseramenti non ancora dichiarati annunciati, come il centrocampista Mattia Perissinotto, il difensore bulgaro Tsvetoslav Popovchev, ma anche il portiere classe 2004 Enzo Cassano e il centrocampista, anche lui 2004, Antonio Costanzo, che da inizio preparazione si allena con la squadra ma che non è praticamente mai stato impegnato neanche in amichevole. Riguardo ai numeri, capitan Ferdinando Vitofrancesco vestirà la 6, la 10 se l’è presa Flavio Becerri mentre Federico Zazzi avrà la 21. Ismaila Diop vestirà invece la 99.