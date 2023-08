La stazione riparte con l’arte di Samuele Arcangioli

Restart la stazione riparte, e parte con l’esposizione di Samuele Arcangioli, uno dei più talentuosi artisti varesini sul tema dello sguardo nei ritratti; 5GU4RD1. Il primo tassello di un progetto generale di recupero/riattivazione dello scalo ferroviario attraverso nuove funzioni ed usi per tornare al centro della vita cittadina riguarda l’ex mensa, oggetto di una richiesta di finanziamento presentata a luglio a Fondazione Cariplo sul bando “Luoghi da rigenerare” che punta decisamente su attività legate al mondo giovanile dalla musica all’arte, da luogo di ritrovo ad eventi.

Come già annunciato nella candidatura, il Comune intende utilizzare da subito questo spazio, che ha in comodato da RFI, come spazio di incontro, attività ed esposizioni utilizzando la categoria dell’uso temporaneo introdotto dalla legge regionale sulla Rigenerazione urbana. Si auspica la creazione di un vero e proprio polo culturale capace di attrarre le nuove generazioni in un contesto di respiro sempre più internazionale.

Per far partire un percorso virtuoso di rigenerazione è necessaria una prima fase di appropriazione collettiva dell’area con usi temporanei che adattino, con il minimo degli interventi, gli spazi ad un uso temporaneo. La trasformazione è partita questa settimana con l’impiego degli operai del comune che hanno predisposto lo sgombero e, nei prossimi giorni, la messa in sicurezza dei locali, al fine di poter allestire l’esposizione.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 16 settembre alle ore 17:00 e sarà realizzata con il supporto operativo ed organizzativo di Nuova Pro Loco Città di Luino che punta sui giovani per queste nuova attività.

L’esposizione sarà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dal 16 settembre al 15 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 con ingresso libero.

Il progetto generale di riqualificazione dello Scalo ferroviario è ancora in corso di elaborazione ma, già da questo autunno, potranno essere avviate importanti attività attraverso l’uso temporaneo e il riuso dell’esistente, negli spazi già concessi al Comune di Luino in comodato.

Samuele Arcangioli, famoso per i suoi ritratti di felini, all’interno di questa esposizione indaga il tema dello sguardo, specchio dell’anima e concentrato dell’essenza stessa dell’essere, che si tratti di un felino, un rapace, un uomo o una donna.

Le opere di Arcangioli, dipinti su tavole di legno, nelle sue molteplici forme di produzione, e realizzati con tecniche diverse, attraverso le venature e le modulazioni materiche che costituiscono la parte viva ed espressiva dell’opera, intercettano queste vibrazioni che vengono utilizzate per la composizione ed il disegno in un insieme armonico.

PROGETTO RESTART, la stazione riparte

5GU4RD1 – Samuele Arcangioli

Stazione Internazionale di Luino, piazza Marconi, 25

16 settembre / 15 ottobre 2023

Venerdì – Sabato -Domenica ore 10/13 e 15/19