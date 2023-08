L’anello della Valcanasca, un percorso per conoscere piante e volatili con … sosta nel Far West

Un percorso ad anello, semplice e adatto a tutti con sosta al museo degli indiani. È la camminata di 5,5 chilometri del sentiero della Valcanasca che da Rancio Valcuvia porta a Cavona, lungo un percorso didattico con una serie di cartelli ( 16 in tutto) che descrivono gli aspetti botanici e faunistici particolari dell’area e aiutano la lettura del territorio, illustrando gli elementi che ne hanno caratterizzato l’evoluzione, sia naturale sia indotta dall’uomo, fino allo stato attuale.

Galleria fotografica Indiani e cowboy al museo di Cavona 4 di 4

Realizzato nel 2014 dalla Comunità Montana Valli del Verbano grazie a un finanziamento della Fondnazione Cariplo in collaborazione con la Lipu, conduce attraverso un’area di grande interesse naturale e storico. Il sentiero porta anche ad attraversare il torrente Casc.

PARTENZA DA RANCIO VALCUVIA

La partenza è dal comune di Rancio Valcuvia nei pressi del cimitero. Dopo aver percorso qualche metro lungo la strada in salita, incontriamo il percorso segnalato da una cartina e dal primo pannello informativo. Il sentiero prosegue nel bosco lungo l’anello indicato da segnali bianchi e rossi.

THE AMERICAN SOUTHWEST MUSEUM

Arrivati a Cavona è consigliata una visita al Museo degli Indiani.

THE AMERICAN SOUTHWEST MUSEUM raccoglie l’eredità lasciata da Enzo Vescia, milanese, cavonese di origine, medico chirurgo specializzato in urologia. Durante la sua lunga permanenza negli Stati Uniti, Vescia, insieme alla moglie Marie Reine Dupont, aveva iniziato a collezionare reperti archeologici delle civiltà indo-americane precolombiane, particolarmente nell’area del New Mexico, dell’Arizona e dnel vicino Messico, oltre ad oggetti di artigianato “Native American” ealtri di antiquariato dei pionieri.

Alla morte del marito, la Signora Vescia offrì al Comune di Cuveglio l’intera collezione permettendo l’apertura del Museo «The American Sothwest Museum – Enzo “Larry” Vescia Collection».

È possibile ammirare circa 350 pezzi, una vasta gamma di oggetti che presentano uno spaccato storico artistico di notevole valore.

RITORNO A RANCIO VALCUVIA

Usciti dal museo, si riprende il sentiero e, all’altezza del pannello 16, si entra nel prato per poi raggiungere la zona umida tra le rocce del sentiero e ritornare a Rancio dove è consigliata una breve visita al centro storico del paese

Informazioni

Rancio Valcuvia è raggiungibile da Varese in auto lungo la Provinciale 62 o in autobus con la Linea N13

Percorso

Tipologia: circolare

Lunghezza: 5,5 km

Tempo: 1 ora e mezza circa soste escluse

Dislivello in salita: 100 m

Parcheggio: gratuito nei pressi del cimitero di Rancio Valcuvia o a Cavona

THE AMERICAN SOUTHWEST MUSEUM

Via Fabio Filzi, 18, Cavona, frazione di Cuveglio (VA)

Aperto il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 17.30 oppure per tutta la settimana su prenotazione all numero 0332 650107 oppure scrivere una mail a info@comune.cuveglio.va.it

Costo Entrata: intero € 1,55; ridotto € 1,03