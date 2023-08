Lavori straordinari in ATS Insubria, sito chiuso nel weekend

ATS Insubria comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria, sabato 2 e domenica 3 settembre verrà sospesa l’erogazione di energia elettrica e risulterà temporaneamente irraggiungibile il sito istituzionale.

L’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria segnala inoltre che giovedì 31 agosto gli uffici della sede di Como resteranno chiusi in occasione della festività di S. Abbondio, patrono di Como. Saranno comunque garantite le urgenze di ordine sanitario, nonché tutte le prestazioni normalmente erogate nei giorni festivi. La sede di Varese rimarrà operativa, come di consueto.

Da mercoledì 30 agosto 2023 infine la nuova sede del Distretto veterinario Como Nord sarà nella Villetta ex Dipartimento di Prevenzione in Via Castelnuovo 1. In questi giorni sono in fase di ultimazione le operazioni necessarie per il trasloco da via Stazzi.

Le attività del Distretto proseguono però regolarmente anche in questa fase di transizione: sono garantite anche le prestazioni di competenza relative al canile sanitario, ubicato sempre in Via Stazzi, previo contatto telefonico con la segreteria del Dipartimento Veterinario, al numero + 39 031 370 300 – 031 370 301. Gli uffici possono essere contattati anche via mail al seguente indirizzo: veterinaria.como@ats-insubria.it