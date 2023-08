Se la guardavi negli occhi avevi timore, sì, timore di una giovane donna, ed era proprio così, gli uomini li faceva girare come voleva, con lei non c’era rapporto alla pari, erano tutti ai suoi piedi, aveva occhi neri, il volto scolpito nel marmo, era bella, i lineamenti decisi, e quegli occhi che trafiggevano… e i maschi, giovani e meno giovani, le giravano attorno come predestinati, e anche i più audaci non osavano, se era il caso lei diceva due parole e queste bastavano, ma di solito non si arrivava a tanto, con uno sguardo aveva già abbattuto qualsiasi moscone fastidioso, e non è che non si concedesse, ma i pochi fortunati nutrivano reverenza, nessuno si era mai vantato, e in tal modo il mistero restava… e forse occorreva un vero uomo, uno di quelli di una volta, che non esistono più, uno più caparbio e risoluto di lei, è la legge dei sessi, la donna fa la donna, all’uomo spetta la parte dell’uomo… E un giorno incontrò quel giovane che era un timido, gentile per natura, un buono, uno insomma che mai le era girato attorno e non è difficile capire il perché, se faceva paura ai presuntuosi per i timidi bastava un bau, uno sguardo di traverso… e fu lei ad avvicinarlo, indispettita proprio da quell’indifferenza, lui leggeva un libro in disparte, aveva un ciuffo ribelle di capelli e le parlò con dolcezza, e altrimenti non sapeva, era fatto così, e successe che quegli occhi neri si sciolsero come la palla di neve messa da un bambino vicino alla stufa… e il gioco dell’amore, fra tutti, è misterioso, affascinante, e lo è ancora di più, tanto da divenire incredibile nell’incrociare i destini come colori di una tavolozza, e il celeste unito al nero tutti penserebbero che prevale la tonalità scura, e invece venne fuori un colore indefinito, delicato, e nuovo, che non esiste in nessuna sfumatura dell’arcobaleno, per cui occorrerebbe dare un nome a questo colore, un nome che esprima tutta la forza della dolcezza.

Racconto di FMK (www.ilcavedio.org). 3 – Caldo agosto: quattro racconti d’amore.

