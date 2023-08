Test con il Verbano prima della Coppa Italia per il Varese

Conto alla rovescia per l’esordio ufficiale del Città di Varese, che domenica 27 agosto al “Franco Ossola” ospiterà la Vogherese per la Coppa Italia di Serie D. Se il precampionato ha finora dato buone risposte a mister Corrado Cotta, l’allenatore avrà a disposizione un’altra occasione per sondare il polso alla squadra nel pomeriggio di giovedì 24 agosto (ore 17), quando è previsto un test contro il Verbano (Eccellenza) a Cedrate di Gallarate; entrata libera.

Intanto, nonostante il gran caldo di questi giorni la squadra biancorossa prosegue la preparazione al centro sportivo delle Bustecche. Fronte mercato: si aspettano le firme dei giocatori che fanno già parte del gruppo (il portiere 2004 Enzo Cassano, il difensore 2003 Tsvetoslav Popovchev e il centrocampista 2003 Mattia Perissonotto dovrebbero essere i primi) in attesa che arrivi l’attaccante, o forse due, che completi la squadra

Nelle prossime ore la società comunicherà le modalità di acquisto dei biglietti per la gara di domenica contro la Vogherese e, in attesa di sapere Girone e calendario – ma si dovrà aspettare almeno fine mese – a breve dovrebbe partire anche la campagna abbonamenti.