Una giornata per conoscere le proposte formative di “Progetti da vivere”

Sabato 2 settembre il centro formativo Progetti da vivere di Varese (in via Cavour 12) propone a ragazzi e famiglie una giornata di open day per scoprire tutte le proposte offerte nel settore della formazione e dell’educazione.

A partire dalle 10 il centro sarà aperto per tutta la giornata e sarà possibile conoscere gli operatori, la struttura, la sala studio e gli strumenti messi a disposizione di bambini e ragazzi per garantire loro un ambiente adeguato allo studio e alla socializzazione.

E’ possibile anche prenotare incontri individuali inviando una mail a info@progettidavivere.it o chiamando i numero 0332 1765711 o 375 8033273.

Progetti da vivere è un nuovo spazio extra-scolastico a supporto di bambini e ragazzi che offre attività di doposcuola, potenziamento, recupero e orientamento.

