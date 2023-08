Viva Magenta al Chiostro di Voltorre

Grande successo della mostra “Viva Magenta color of the year” dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese al Chiostro di Voltorre. Inaugurata il 22 luglio dal Vice sindaco Massimo Parola e dall’Assessore alla cultura Enrico Brunella, l’esposizione chiuderà i battenti Domenica 27 agosto.

Il presidente dell’Associazione, Daniele Garzonio, ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Gavirate dell’ospitalità concessa presso il prestigioso chiostro, dove i visitatori hanno potuto vedere anche i “Progetti d’arte sul nostro territorio” studiati dagli artisti in occasione del Quarantesimo anno di fondazione dell’Associazione varesina.

In mostra sono esposte le opere inedite realizzate per l’occasione nel formato cm 50×100 ispirate al colore decretato da Pantone come trand del 2023. Dipinti, sculture, installazioni creano un percorso espositivo suggestivo e coinvolgente dove il visitatore può vivere un’esperienza immergendosi nel colore magenta. La mostra è visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 – 12.30 e dalle ore 14- 19. Ingresso gratuito.

Artisti partecipanti: A. Bandirali, G. Barioni, M. Battimiello, A. Bernasconi, G. Bongiorni, M. Bossi, E. Brunella, F. Buda, A. Caldiron, I. Campagna, F. Carra, P. Cicoli, I. Cornacchia, E. Corti, C. Cremona, F. Cucci, F. D’Alfonso, R. Esposito, G. Facchinetti, M. Fergnani, D. Garzonio, L. Garzonio, G. La Rosa, L. Luini, G. Maggi, S. Meacci, L. Missoni, S. Moroni, F. Munafò, F. Pagani, M. Palamà, G. Pozzi, A. Quattrini, M. Saporiti, S. Sardella, R. Stevenazzi, S. Tardonato, D. Zaffaroni.

Letterati: D. Azzalin, G. Blaiotta, K. Catalano, M. E. Danelli, V. Pallotta, S. Sardella, V. Vannetti, M. Viola e A. Visconti