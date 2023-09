Il campionato del Varese inizia da Bra

Inizierà da Bra domenica 10 settembre il campionato 2023-2024 del Città di Varese, inserito nel Girone A della Serie D. Dopo l’esordio in Piemonte, la prima casalinga al “Franco Ossola” sarà domenica 17 settembre contro la Lavagnese neopromossa dall’Eccellenza ligure ma già incontrata due volte nel recente passato. Alla terza, primo turno infrasettimanale previsto per mercoledì 20 settembre, ci sarà la trasferta a Borgosesia per affrontare la squadra dell’allenatore varesino Simone Moretti. Alla quarta di campionato a Masnago arriverà invece l’Alcione, una delle favorite per la vittoria finale.

Il girone di andara si concluderà al “Franco Ossola” mercoledì 20 dicembre contro il Gozzano. Il campionato ripartirà poi con la prima di ritorno nel 2024, il 7 gennaio, sempre a Varese contro il Bra. L’ultima di campionato sarà domenica 5 maggio allo stadio “D’Albertas” di Gozzano.

Il cammino del Varese:

1. Bra – Varese (A 10/9, R 7/1)

2. Varese – Lavagnese (A 17/9, R 14/1)

3. Borgosesia – Varese (A 20/9, R 17/1)

4. Varese – Alcione (A 24/9, R 21/1)

5. Asti – Varese (A 1/10, R 28/1)

6. Varese – Vado (A 4/10, R 31/1)

7. Rg Ticino – Varese (A 8/10, R 4/2)

8. Varese – Albenga (A 15/10, R 11/2)

9. Varese – Fezzanese (A 22/10, R 18/2)

10. Chieri – Varese (A 29/10, R 25/2)

11. Varese – Alba (A 1/11, R 3/3)

12. Ligorna – Varese (A 5/11, R 10/3)

13. Varese – Pdhae (A 12/11, R 24/3)

14. Sanremese – Varese (A 19/11, R 28/3)

15. Varese – Derthona (A 26/11, R 7/4)

16. Pinerolo – Varese (A 3/12, R 14/4)

17. Varese – Chisola (A 10/12, R 21/4)

18. Vogherese – Varese (A 17/12, R 28/4)

19. Varese – Gozzano (A 20/12, R 5/5)

Il calendario completo QUI