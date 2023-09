La Lega di Varese: “Carenza di organico e sicurezza, vogliamo risposte”

«Come gruppo Lega abbiamo chiesto la convocazione della commissione sicurezza per ascoltare le sigle sindacali degli agenti di Polizia Locale, viste le relative problematiche di organico, e capire l’efficacia dei provvedimenti adottati per la sicurezza e il decoro di Varese. Il nostro Corpo di Polizia locale si compone di 66 agenti, 6 ufficiali, 3 funzionari e 1 dirigente e, come evidenziato dalla risposta a una nostra interrogazione all’assessore Catalano, si presume una fuoriuscita da questo organico di circa 5 unità all’anno, a fronte della certa assunzione di un solo nuovo ufficiale. Siamo quindi preoccupati per la carenza di personale e delle ripercussioni che ne derivano per la sicurezza in città, ma anche per la gestione della viabilità attorno ai lenti cantieri che interessano la città».

È quanto riportano gli esponenti del Carroccio Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale, e Marco Bordonaro, segretario della sezione Lega di Varese.

«Uno dei tanti esempi è quanto già accade in Piazza Repubblica, dove il presidio fisso costato sui 75 mila euro, salvo i giorni di mercato, è sempre sguarnito. Ci auguriamo che la giunta di Galimberti – concludono i leghisti Monti e Bordonaro – si attivi al più presto sul tema della sicurezza accogliendo le nostre richieste e ascoltando le preoccupazioni di tanti varesini».