Turismo 2023, un sostegno alle imprese

La tua è un’impresa che opera in uno degli ambiti della filiera turistica: dall’ospitalità e la ristorazione fino alle agenzie di viaggio ma anche le attività culturali e sportive? Hai intenzione di adottare soluzioni per incrementare o migliorare strutture e servizi offerti ai clienti, come colonnine di ricarica per bici, auto e moto elettriche? Oppure vuoi sviluppare il tuo impegno nel turismo outdoor, dotandoti di pareti attrezzate, aree ristoro automatizzate, erogatori di acqua potabile, supporti per il deposito di attrezzature, aree lavanderia cicloturisti ed escursionisti?

Da Camera di Commercio arriva un bando che può aiutarti nei costi che dovrai affrontare.

Un sostegno concreto alle aziende della filiera per gli investimenti nell’ottica della doppia transizione, digitale e sostenibile, viene infatti dal bando “Turismo 2023”: complessivamente, a livello regionale, sono a disposizione 440mila euro per contributi a fondo perduto.

Un’opportunità da cogliere per le aziende varesine del settore che vogliano aumentare la sostenibilità ambientale delle proprie strutture e dei servizi offerti, ma anche sviluppare il turismo outdoor, come quello legato alle due ruote o agli sport acquatici. Sono altresì previsti contributi per quelle realtà che vogliano favorire il turismo accessibile. Una seconda misura, nell’ambito dello stesso bando, riguarda il sostegno all’investimento in soluzioni digitali per migliorare l’offerta turistica.

L’investimento minimo è di 3mila euro e l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5mila euro.

Domande a partire dalle 12 di martedì 5 settembre e fino alla stessa ora di giovedì 12 ottobre, con tutte le informazioni sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Contributi e agevolazioni”.