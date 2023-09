Varese Orchidea 2023, torna la mostra mercato internazionale all’Agricola

Dall’8 al 10 settembre in Agricola, in via Pisna 1 a Varese, con orario continuato. L’ingresso è libero. L’esposizione internazionale di orchidee, giunta alla sua 16° edizione, da molti anni ospita espositori stranieri, eccellenze locali e testimoni di diverse generazioni

L’orchidea è senza dubbio il fiore che più racchiude in sé tutti gli elementi tipici della bellezza: il fascino, il mistero, l’insolenza e l’eleganza. Da fiore proibito a elemento di design, le orchidee ammaliano e stupiscono intere generazioni di appassionati di botanica. A loro è dedicata la 16° edizione di Varese Orchidea organizzata da Agricola Home & Garden insieme ad ALAO (Associazione lombarda amatori di

orchidee) che si terrà dall’8 al 10 settembre in Agricola, in via Pisna 1 a Varese, con orario continuato. L’ingresso è libero.

L’esposizione internazionale di orchidee, giunta alla sua 16° edizione, da molti anni ospita espositori stranieri, eccellenze locali e testimoni di diverse generazioni come il varesino Gioele Porrini e la sua Varesina Orchidee o Giancarlo Pozzi, il “guru” dell’Orchideria di Morosolo che colleziona (e coltiva) orchidee botaniche da quasi cinquant’anni!

Grandi allestimenti scenografici che riproducono angoli di foreste tropicali o pareti verticali ricche di mistero e vegetazione lussureggiante, terrarium giganti a forma di globo che custodiscono piccole orchidee coloratissime e delicate e molto altro ancora, perché Varese Orchidea non è soltanto un evento per contemplare la seducente bellezza delle orchidee, ma è soprattutto un’occasione per imparare a conoscere e a prendersi cura di questi fiori così amati e ricercati.

Il Tema di Varese Orchidea 2023 – L’ACQUA

Pioggia che disseta la terra, sorgente che nasce dal sottosuolo, torrente che scorre impetuoso, fiume che scorre lento, lago, mare, oceano, nebbia, nuvole, rugiada… È sempre lei, l’acqua. L’acqua ricopre il 71% della superficie del nostro pianeta, ed è il componente principale della maggior parte degli organismi viventi. È anche il composto chimico più abbondante sulla Terra: per la maggior parte salmastra in mari e oceani, il resto è dolce ed è trattenuta da calotte polari e ghiacciai, suddivisa tra corsi d’acqua, falde sotterranee e atmosfera. Le acque in natura contengono sempre sostanze microscopiche utili agli esseri viventi, nonché microorganismi. Ogni goccia è, di fatto, un microuniverso pronto a sbocciare.

E le piante che rapporto hanno con l’acqua?

L’acqua è indispensabile per la flora: di tutte le risorse utilizzate dai vegetali, l’acqua è la più necessaria. Partecipa infatti a una miriade di funzioni: dalla circolazione dei prodotti della fotosintesi all’accumulo delle sostanze di riserva, dalla moltiplicazione cellulare alla protezione dalle fluttuazioni di temperatura all’interno dei tessuti e delle foglie dall’essere bruciate dalle radiazioni solari…

Varese Orchidea in questa edizione presenterà il mondo delle orchidee tramite un omaggio alla preziosa risorsa che rende possibile ogni vita, orchidee incluse: L’ACQUA. E voi, sarete con noi in questo momento speciale? Ecco svelato quello che sarà il filo conduttore di Varese Orchidea 2023. Non potete perdervi questa storica mostra!

I CORSI E GLI INCONTRI DI VARESE ORCHIDEA 2023

Venerdì 8 settembre

ore 9:00 – APERTURA MOSTRA MERCATO

ore 17:00 – Orchidee da serra fredda, corso base. Con Francesca Castiglione.

Sabato 9 settembre

ore 10:00 – Acqua e orchidee: elemento fondamentale. Con Marco Zuccolo.

ore 12:00 – Presentazione del libro: Fare l’amore come un’orchidea. Con Alessandro Wagner e con la partecipazione di Giancarlo Pozzi.

ore 15:00 – Paphiopedilum Brachypetalum e Parvisepalum, specie e ibridazione. Con Alessandro Valenza.

ore 17:30 – Rivelazione dei giudizi SFO e relativa discussione. Con il sistema di giudizio dell’Associazione Società Felsinea di Orchidologia APS.

Domenica 10 settembre

ore 10:00 – Coltivare le orchidee in casa, corso base. Con Francesca Castiglione.

ore 15:00 – Bellezza & Dannazione: orchidee fra mito, storia e società. Con Daniele Menotti Pratesi.

ore 17:00 – La nutrizione minerale delle orchidee. Con Pierdomenico Perata.

ore 19 – CHIUSURA EVENTO

La sala corsi ha un numero predeterminato di posti, pertanto sarà necessaria la prenotazione agli eventi con precedenza ai soci ALAO i quali avranno diritto con priorità.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE AI CORSI E AGLI INCONTRI ORGANIZZATI DA ALAO.

Durante l’intera manifestazione saranno sempre presenti il banchetto SOS orchidee, per avere informazioni sul come curare le proprie orchidee, per un rinvaso o per consigli generale; e l’analisi dell’acqua di coltivazione.