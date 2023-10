Ai “Campionissimi” di Ambrosetti tre iridati di ciclismo e la storia dello sport femminile italiano

Prende sempre più forma la giornata “I Campionissimi”, annuale appuntamento organizzato alle Ville Ponti di Varese da Lella e Alfredo Ambrosetti per omaggiare grandi nomi dello sport ma anche dello spettacolo e della società.

Nel corso della festa (che è a inviti) in programma sabato 21 ottobre sarà assegnato a Sara Simeoni il premio dedicato a Dick Fosbury (il saltatore in alto che alle Olimpiadi del ’68 per primo utilizzò lo stile dorsale che porta il suo nome), come già anticipato dallo stesso Ambrosetti qualche tempo fa. Oltre all’olimpionica veneta erano già stati annunciati l’etoile della danza Roberto Bolle e la cantante Noa che ogni anno si esibisce in questa occasione ma anche il fisico Mario Rasetti.

Oggi però l’economista varesino ha “snocciolato” una lunga serie di altri invitati che ricalcano lo schema ormai consolidato della giornata, la cui regia è affidata al confermato Marco Caronna. Ovvero un folto gruppo di campioni sportivi a cui i coniugi Ambrosetti affiancheranno alcuni “nomi” provenienti da altri mondi e gli atleti di “Special Olympics” (sportivi con disabilità intellettivo-relazionale) che si sono distinti nelle proprie gare a livello internazionale. (foto in alto: Deborah Compagnoni e Manuela Di Centa)

Il ciclismo e la pallacanestro restano due grandi capisaldi de “I Campionissimi”: ben tre i campioni del mondo italiani su due ruote per un totale di cinque titoli. A Varese arriveranno infatti Gianni Bugno, Paolo Bettini e quel Beppe Saronni «che con quel “colpo di fucile” a Goodwood ci regalò una vittoria fantastica» ricorda proprio Alfredo Ambrosetti. Per quanto riguarda il basket ci sarà la consueta presenza dei giocatori della Grande Ignis con in testa Dino Meneghin e Manuel Raga, ma anche la “voce” più riconoscibile del mondo dei canestri, quella di Dan Peterson.

Notevole lo spazio lasciato alle grandi campionesse dello sport italiano: non solo Simeoni, perché alle Ville Ponti arriveranno autentiche leggende come le sciatrici Deborah Compagnoni e Manuela Di Centa, la nuotatrice Novella Calligaris e le fiorettiste Valentina Vezzali e Alice Volpi, attuale punta della nazionale.

Anche il calcio avrà nomi di primo piano: presenza confermata per Arrigo Sacchi, il mister che rifece grande il Milan alla fine degli anni Ottanta e che guidò la Nazionale a USA ’94; con lui un’altra bandiera rossonera come Massimo Ambrosini e un campione del mondo di Spagna ’82, Beppe Dossena. “Mundial” è stato pure (per due volte) Pasquale Gravina, però nella pallavolo di cui è stato esponente con la Generazione di Fenomeni.

La “lista” degli sportivi in sala è completata da campioni come Antonio Rossi, olimpionico della canoa, e Daniele Cassioli che di recente ha conquistato la centesima medaglia in carriera nello sci nautico per non vedenti. Manderà invece un contributo Nicolò Martinenghi, stella del nuoto varesino impegnato all’estero in questi giorni.

Non gareggiano ma sono due vere star nei rispettivi campi gli altri due invitati eccellenti, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e l’astronauta Luca Parmitano. Venezi sarà in sala – da ospite, quindi non dirigerà – mentre Parmitano ha garantito un collegamento in diretta dalla sede della Nasa a Houston dove si trova per ragioni legati alla sua professione. Varese quindi finirà – quasi – nello spazio grazie all’iniziativa di una delle personalità più note della Città Giardino, che non rinuncia a coltivare le sue grandi passioni.