Castellanzese a Desenzano, Arconatese – Varesina per la vetta

Il Girone B di Serie D si appresta alla nona giornata di campionato (domenica 22 ottobre ore 15.00), che a Castellanzese e Varesina propone trasferte insidiose e importanti. I neroverdi andranno a Desenzano, campo da sempre molto complicato, mentre le fenici saranno a Caronno Pertusella contro l’Arconatese capolista.

DESENZANO – CASTELLANZESE

Quattro punti in due partite per la Castellanzese, che vuole trovare continuità e allontanarsi ancora dalle zone basse della classifica. Sulla strada dei neroverdi ci sarà però una trasferta difficile come quella di Desenzano, contro una delle squadre più attrezzate del girone e che in attacco può vantare due fuoriclasse come Andrea Brighenti e Alberto Paloschi. I ragazzi di mister Manuel Scalise non possono però guardare in faccia a nessuno e in riva al Garda dovranno presentarsi con la voglia di fare risultato.

ARCONATESE – VARESINA

Scontro di altissima classifica a Caronno Pertusella, casa dell’Arconatese. Gli oroblu, primi in classifica, cercheranno di difendere il primo posto dall’assalto della Varesina che con una vittoria potrebbe attuare il sorpasso e prendersi la vetta. Le fenici arrivano da un ottimo momento, confermato anche dal successo in Coppa Italia contro la Castellanzese, che dovrebbe mettere di fronte proprio l’Arconatese. Dal canto loro i ragazzi di mister Giovanni Livieri vogliono tenersi stretti il primo posto, confermando di essere la vera regina di questo inizio di stagione.