Comincia a Varese la rassegna Generazione Giovani, nel nome di Gaber, Jannacci, Dario Fo e Franca Rame

Protagonista sarà Marina De Juli, mattatrice di “…Per ora rimando il suicidio” spettacolo omaggio a Fo, Jannacci, Gaber con un pensiero per Franca Rame che si terrà sabato 21 ottobre alla sala Montanari

Il primo appuntamento della rassegna “Generazione Giovani 2023 – I Maestri” è per sabato 21 ottobre alle 21 in sala Montanari, via dei Bersaglieri 1 Varese.

Protagonista sarà Marina De Juli, mattatrice di “…Per ora rimando il suicidio” è uno spettacolo omaggio a Fo, Jannacci, Gaber con un pensiero per Franca Rame.

Il primo appuntamento di Generazione Giovani – i maestri, non poteva che essere dedicato a quattro grandi del teatro italiano: Dario Fo, Franca Rame, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Il titolo richiama una frase di una canzone di Gaber. E’ l’augurio che in questa Italia ormai alla malora si voglia rimandare qualsiasi proposito di suicidio per ascoltare le loro storie che raccontano il nostro Paese.

In scena un’attrice che ha lavorato per anni con Dario Fo, Marina De Juli, un musicista polistrumentista, Andrea Cusumano, e una violinista di grande esperienza Giulia Larghi. Insieme cantano, suonano e raccontano l’Italia di oggi e di ieri attraverso la musica, le parole, l’umorismo di questi tre grandi artisti vissuti a Milano.

Per info e prenotazioni: tel. 347 8116559

mail: verbamanentprogetti@gmail.com

Biglietto unico a 12 euro

PER INFORMAZIONI SULL’INTERA RASSEGNA