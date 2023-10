Eprom Solutions compie 25 anni: l’evento al Palace Hotel di Varese

Venerdì 15 settembre presso l’hotel Palace di Varese si è svolto l’evento per festeggiare i 25 anni di attività di Eprom Solutions Srl, azienda storica della provincia di Varese, il cui headquarter si trova a Buguggiate, che rappresenta ormai un punto di riferimento solido e affidabile nei settori Information Technology e Business Printing.

Per l’occasione sono stati invitati, oltre ai dipendenti, anche clienti storici, collaboratori, fornitori e partner per trascorrere insieme un momento di piacevole convivialità e ripercorrere con aneddoti e vecchie foto questo lungo percorso ricco di impegno, passione e successi, che hanno caratterizzato questi primi 25 anni di attività dell’azienda.

Tuttavia, Eprom Solutions, quando è nata nel lontano 20 gennaio 1998, non era affatto come la conosciamo oggi, a partire dalla sua ragione sociale, in quanto all’epoca si chiamava soltanto EPROM. Infatti, nel corso della sua esistenza l’azienda ha effettuato diverse acquisizioni, tra cui anche la parola “Solutions” nel suo nome, che, data la quantità di brand e altri vendor con cui sono state avviate delle partnership, ha acquisito sempre più significato.

La vision è quella di proseguire in questa direzione, continuando ad arricchire la propria offerta di prodotti, servizi e soluzioni sempre più vicini alle esigenze dei clienti e al passo con l’evoluzione tecnologica. Insieme a questo, sarà sicuramente necessario ampliare il numero di risorse interne, che in questi anni è passata dai 16 collaboratori del 2012 ai 32 del 2023 e sono ancora alla ricerca di personale tecnico specializzato per garantire un servizio sempre più efficace, puntuale e mirato.

Dunque, a questo punto risulta più chiaro che Eprom Solutions racchiude in sé una ampia serie di competenze in ambito Office che spaziano dal Printing all’IT, dal CAD ai consumabili e molto altro ancora. Inoltre, l’offerta di Eprom Solutions non si limita solamente alle competenze detenute internamente, ma nel tempo ha stretto una serie di Partnership con alcune aziende che offrono servizi complementari, che gli hanno permesso di estendere in modo considerevole un’offerta già molto ricca.

In occasione di questo evento, dopo tutta la strada percorsa insieme, gli attori principali che hanno partecipato al lungo processo di evoluzione dell’azienda, si sono ritrovati nella stessa sala dell’Hotel Palace a festeggiare l’importante traguardo raggiunto. La serata poi è proseguita con una cena e subito dopo con l’intervento del comico Max Pisu, che ha intrattenuto e divertito i partecipanti prima coinvolgendoli direttamente e poi interpretando il suo mitico personaggio “Tarcisio”.

Infine, prima del taglio della torta, non potevano mancare i ringraziamenti a clienti, fornitori, partner, collaboratori e soprattutto ai dipendenti, che hanno accompagnato Eprom Solutions nel corso di questo lungo cammino, fatto di sacrifici, impegno e soprattutto tanta passione.

