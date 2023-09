Il Digital Transformation Journey di Eprom Solutions e Digitalminds

La nascita di una nuova “strong collaboration” per la trasformazione digitale delle aziende. Digitalminds ed Eprom Solutions sono due realtà che operano nel settore dell’Information Technology e a partire dal 2021 hanno avviato una collaborazione in chiave di partnership, anche se la loro relazione ha radici molto più profonde: quella che entrambe le aziende chiamano “strong collaboration” ha origine nello storico rapporto tra i due co-founders delle società Marco Colombo e Dario Castiglioni. L’amicizia tra i due, rimasta nel cassetto per molti anni, è stato il trampolino di lancio per dare il via ad un’unione di expertises in grado di supportare i propri Clienti nel loro percorso di Trasformazione Digitale.

Entrambe si sono trovate spesso a lavorare presso alcuni Clienti in comune, svolgendo attività complementari, e proprio in quelle occasioni è nata l’idea che si potessero realizzare progetti più completi e complessi, in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti a 360 gradi e di guidarli nella loro strada verso la digitalizzazione dei processi aziendali.

In particolare, Eprom Solutions si occupa della parte di fornitura e implementazione di soluzioni tecnologiche in ambito Printing e Information Technology, mentre Digitalminds è una società di consulenza e system integrator, che sviluppa soluzioni software e web app, che permettono di realizzare progetti taylor-made su misura per il Cliente.

La collaborazione tra le due aziende si basa su una vision comune, che viene definita “km zero”. Per entrambe le aziende, infatti, è fondamentale instaurare un rapporto che si basa su fiducia e trasparenza, affiancando le aziende non solo come semplice fornitori di Prodotti, Servizi e Soluzioni, ma come Partner qualificati e certificati in grado di sviluppare soluzioni efficaci, puntuali, mirate e perfettamente ritagliate in base a specifiche esigenze.

Insieme, le due realtà hanno intrapreso un percorso, che definiscono “Digital Application Journey”, costituito da una serie di eventi rivolti a PMI e grandi imprese dove, ad ogni tappa, vengono proposti argomenti d’interesse concreti e soprattutto vicini alle reali esigenze delle aziende che vi partecipano.

Giovedì 15 giugno 2023, si è svolta la seconda “Tappa” di questo viaggio verso la trasformazione digitale, dove si è parlato di Web Application e Soluzioni Tecnologiche con un fil rouge sulla sicurezza del dato. L’evento, infatti, è stato organizzato in collaborazione ReeVo, il Cloud provider italiano che offre, da 20 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere con la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, il reale patrimonio delle aziende italiane: i DATI. Reevo custodisce questi dati in Data Center certificati, geograficamente dislocati su tutto il territorio nazionale.

Se nel corso del primo evento sono stati presentati gli approcci e le metodologie per affrontare al meglio un percorso di digitalizzazione dei processi aziendali, in occasione di questa seconda Tappa il focus degli argomenti ha assunto un tono più concreto e analitico attraverso la presentazione di casi di successo dove si sono ripercorsi diversi progetti realizzati in diversi settori e diversi mercati.

É emersa l’importanza della tematica Big Data, della raccolta dei dati e ancora di più della loro analisi, non soltanto per misurare risultati operativi delle soluzioni implementate, ma per trarne informazioni e portare valore a tutte le aree di business delle aziende.

I dati, infatti, rappresentano il nuovo “petrolio”, che deve essere attentamente custodito e soprattutto protetto dalle cyber minacce, che ogni giorno affollano il web, mettendo a repentaglio la sicurezza informatica di moltissime realtà.

Eprom Solutions e Digitalminds hanno presentato lo scenario attuale, spiegando nel dettaglio quanto siano importanti le informazioni a qualsiasi livello della gerarchia aziendale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica.

É fondamentale implementare soluzioni ad alto livello tecnologico, che siano in grado di garantire la sicurezza del dato e, grazie all’intervento del nostro partner Reevo, sono state approfondite proprio tutte le tematiche legate al Cloud e alla Cyber Security.

L’evento si è concluso con un interessante intervento di uno studio legale che ha messo alla luce alcune tematiche legate al mondo della sicurezza dei dati, riportando anche diversi esempi e illustrando le conseguenze (appunto legali) successive a un cyber attacco: argomenti molto importanti, purtroppo non ancora insiti nella cultura aziendale di molte realtà.

Le criticità del mondo IT e la digitalizzazione dei processi aziendali in totale sicurezza sono tematiche che devono essere spiegate e affrontate nel modo corretto; supportare le aziende nel percorso di digitalizzazione, ma ancora prima in quello di sensibilizzazione della cultura aziendale, è proprio l’obiettivo del digital journey che Eprom Solutions e Digitalminds hanno intrapreso insieme.

E ora pronti per organizzare la prossima tappa del Digital Journey!

