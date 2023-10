In 800 alla Camminata In Rosa, Azzate il comune più numeroso

Un serpentone rosa da Buguggiate a Bodio Lomnago lungo la ciclabile del lago di Varese. 800 persone hanno partecipato alla Camminata In Rosa organizzata da In Valbossa in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

Grazie a una tiepida giornata autunnale il numero dei partecipanti è stato davvero sopra le aspettative: donne, famiglie intere, bambini e amici a quattro zampe hanno percorso i pochi chilometri di ciclabile passeggiando per testimoniare l’adesione a un’iniziativa importante, che coinvolge 29 comuni e che si dipana per l’intero mese di ottobre, con eventi di ogni genere.

La camminata era anche un gara tra i Comuni: ogni partecipante infatti contribuiva a far vincere al proprio paese una giornata di visite senologiche specialistiche gratuite con l’unità mobile “Senologia al Centro” dotata di ecografo e mammografo e altre nove giornate di visite senologiche gratuite di base. Il gruppo numeroso è stato quello di Azzate, che ha vinto la coppa Francesca e un’altra giornata di visite specialistiche, mentre altri dieci comuni (anche molto piccoli perché il calcolo veniva fatto considerando la media degli abitanti di ogni singolo paese) avranno a disposizione una giornata di visite gratuite. Al secondo posto s’è classificata Carnago e al terzo Buguggiate.

Alla camminata ha partecipato anche la “pattuglia rosa” tutta femminile della Polizia di Stato.

All’arrivo della Camminata, all’area feste di Buguggiate è seguito l’Aperitivo IN Rosa e il Pranzo IN Rosa con la sorpresa finale della torta gigante realizzata da Denis Buosi.

Infine Castagnata IN Rosa in compagnia del Gruppo Alpini di Azzate e musica.