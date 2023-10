Prevenzione e sensibilizzazione del tumore al seno, inaugurata l’edizione 2023 di Valbossa IN Rosa

Presentata al Municipio di Azzate l’edizione 2023 di Valbossa IN Rosa, la grande manifestazione tesa alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Partita nel 2019 da dieci Comuni del territorio, l’iniziativa giunta alla sua quinta edizione oggi coinvolge 29 Comuni, enti, sponsor e partner, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Varese, per 31 appuntamenti in 16 centri diversi compresi tra il 30 settembre e il 4 novembre. La manifestazione prevede incontri divulgativi, teatro, musica, passeggiate a piedi e in moto, presentazione di libri, lezioni per muoversi e per stare bene, spettacoli, pranzi e cene. Insomma, di tutto e di più per ricordare quanto sia importante la prevenzione del tumore al seno.

Dopo il benvenuto del sindaco Raffaele Simone, parola ad Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia: «Questa iniziativa oggi è uno degli eventi più grandi in tutta la Regione sul tema della prevenzione del tumore al seno. Faccio i miei complimenti a tutte le associazioni coinvolte e alle amministrazioni comunali».

Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese: «La Provincia è vicina ad iniziative di rilievo come questa. Il messaggio per le istituzioni è che collaborando in gruppo, si possono fare tante cose».

Al Belvedere di Azzate sabato 7 e domenica 8 ottobre visite specialistiche gratuite nella clinica mobile di “Senologia al centro”, realizzata dal Gruppo Gnodi divisione Mobile System, con la possibilità di effettuare a tutte le donne ecografia ed eventuale mammografia.

Tra le tante iniziative previste nel ricco programma di Valbossa IN Rosa la serata divulgativa “Prevenire e curare per sconfiggere il tumore al seno”, in programma mercoledì 11 ottobre alle 20:45 a Villa Puricelli a Bodio Lomnago, con l’intervento di oncologi e specialisti. A seguire domenica 15 ottobre il motogiro Valbossa IN sella, una passeggiata libera in moto a tappe tra le piane Viscontee e i suggestivi borghi della Valbossa; l’appuntamento è alle ore 9 al The Live Pub, in via Stazione 115.

Altro evento di rilievo è in programma domenica 22 ottobre a Buguggiate, con una passeggiata benefica sulle rive del Lago di Varese. I 29 Comuni si contenderanno la terza edizione della Coppa Francesca, da assegnare al paese più partecipativo e soslidale. Il Comune con più partecipanti vincerà anche una giornata di novello dell’Unità Mobile per visite senologiche complete con ecografia e mammografia, offerte da IN Valbossa con data da scegliere nel 2024.

Tutte le iniziative sono contenute nel pieghevole che è possibile consultare a questo link

Ogni appuntamento sarà inoltre segnalato sulle pagine Facebook e Instagram di IN Valbossa e di Valbossa IN Rosa.