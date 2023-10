Incidente ad Olgiate Olona, motociclista in codice rosso

Grave incidente nella serata di mercoledì 11 ottobre a Olgiate Olona.

Un’auto e una moto si sono scontrate in via Morelli, all’angolo con via Lombardia. È successo poco dopo le 22.

Subito sono scattati i soccorsi di Areu, con l’invio sul posto di ambulanza e automedica. I soccorritori sono intervenuti su entrambi i conducenti: un uomo di 45 anni e una donna di 66.

Gravemente ferita è la persona alla guida dello scooter, portata in ospedale in codice rosso. Codice verde invece per chi guidava l’automobile.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per collaborare con il personale sanitario.