L’antitrust inglese approfondisce le indagini sulla fusione tra Whirlpool e la turca Arcelik

La Cma, la Competition and markets authority, l’autorità di regolamentazione della concorrenza nel Regno Unito ha deciso di approfondire le indagini sulla fusione tra Whirlpool con la multinazionale turca Arcelik in Europa. Le conclusioni sono attese la primavera del prossimo anno, presumibilmente non prima del marzo 2024.

Whirlpool sembra aver accolto con serenità questa decisione, dichiarando di essere pronta a «continuare il dialogo costruttivo con la Cma nel processo di fase 2 per la proposta di transazione con Arçelik».

In una nota stampa la multinazionale americana fa sapere che: «La possibile unione delle nostre due attività porterà vantaggi significativi ai clienti e ai consumatori grazie a marchi di grande attrattiva, a una produzione sostenibile, all’innovazione dei prodotti e ai servizi per i consumatori. Siamo convinti che la Cma arriverà alla stessa conclusione al termine del suo esame», conclude la nota del gruppo Whirlpool.

TUTTI GLI ARTICOLI SU WHIRLPOOL