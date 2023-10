Lite nel centro di Lugano: due arresti

Una lite tra un diciottenne cittadino Italiano residente nel Luganese ed un diciannovenne cittadino marocchino residente nel Mendrisiotto è finita con l’arresto dei due da parte della Polizia Cantonale. Il fermo è scattato nel contesto di una serie di accertamenti per una lite avvenuta nel corso della notte in centro a Lugano con il coinvolgimento di più persone. Sono in corso accertamenti per chiarire ragioni, dinamica e responsabilità di quanto avvenuto nonché per identificare eventuali altre persone coinvolte.

Le principali ipotesi di reato sono quelle di, lesioni gravi, subordinatamente semplici, aggressione, rissa e furto. L’intervento coordinato dalla Polizia cantonale, ha visto impegnati anche agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia comunale Ceresio Nord. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.