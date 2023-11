A Castellanza pap-test e visite senologiche gratuite. Ecco come prenotarsi

La Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) – Associazione di Varese e l’Amministrazione Comunale di Castellanza, con il patrocinio di Asst-Valle Olona, propongono gratuitamente anche per quest’anno alle donne castellanzesi pap-test e visite senologiche con ecografia, finalizzate alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno e di altre patologie tumorali.

Se diagnosticato precocemente infatti il carcinoma mammario, ha una probabilità di recessione altissima. Oggi la sopravvivenza a 10 anni di donne operate di tumore al seno, si attesta intorno all’80% e la probabilità di una totale guarigione per formazioni tumorali che misurano meno di un centimetro è anche superiore al 90%!

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che si è tenuta questa mattina, il Sindaco Mirella Cerini, l’Assessore alle Politiche Sociali Cristina Borroni, la Dr. ssa Antonella Scampini Direttore del Distretto Socio Sanitario Busto Arsizio-Castellanza in rappresentanza di ASST Valle Olona e LILT- Associazione Provinciale Varese nelle persone del Presidente Dr. Ivanoe Pellerin, della Segretaria Provinciale Dr.ssa Valeria Cozzi e della volontaria Sig.ra Cinzia Zaffaroni.

«Anche per il 2023 l’Amministrazione, grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione LILT e di ASST – Valle Olona ha voluto dare la possibilità in modo totalmente gratuito, di poter effettuare i controlli necessari per prevenire o diagnosticare l’insorgenza di eventuali patologie tumorali- hanno dichiarato il Sindaco Mirella Cerini e l’Assessore Cristina Borroni- La cultura della prevenzione prevede una presa di coscienza della persona e ad un impegno verso la propria salute – ha continuato la Dr.ssa Scampini – e una campagna che sia promossa dal Comune insieme ad un’Associazione come LILT, di poter effettuare controlli fondamentali come visite senologiche e pap test, contribuisce in modo fondamentale a diffondere e a sensibilizzare i cittadini e in particolare le donne in questo senso. Spesso, infatti nonostante gli inviti personalizzati alle iniziative gratuite attuate nelle strutture sanitarie, il riscontro è ancora molto basso».

«Credo sia particolarmente importante la presenza della LILT per la diffusione della prevenzione della malattia del cancro- ha commentato il Dr. Pellerin – Non bisogna aver paura di avere attenzione alla propria salute, perché è proprio grazie ai controlli che possiamo confermare la nostra buona salute e dunque la normalità. Nel caso invece si dovessero evidenziare problematiche allora una diagnosi precoce è quanto mai essenziale per poter risolvere moltissime patologie».

«Effettuare controlli periodici, autopalpazione e indagini diagnostico-strumentali, sin da giovani, è dunque fondamentale. – hanno concluso il Sindaco Cerini e l’Assessore Borroni- Proprio per contribuire a diffondere una cultura della prevenzione coinvolgendo maggiormente i cittadini, abbiamo dato piena disponibilità ad utilizzare le sale interne dello stesso Palazzo Comunale- La campagna dello screening tiroideo, che ci ha visto coinvolti nella primavera-estate scorsi, con la possibilità di accedere alle visite, recandosi direttamente qui in Comune, ha avuto uno straordinario gradimento da parte dei cittadini, con adesioni ben oltre le previsioni».

Le visite saranno effettuate, previa prenotazione, lunedì 27 novembre e giovedi 30 novembre

con i seguenti orari:

– PAP TEST:

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30

– VISITE SENOLOGICHE CON ECOGRAFIA:

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30

Presso: Sala Ricevimento Sindaco – Piano Terra – Palazzo Comunale, viale Rimembranze 4 – Castellanza

Per le prenotazioni, telefonare a Lilt n. 380 8644677 – dal giorno 23/11 sino a esaurimento posti disponibili – dal lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Si raccomanda di portare esiti di precedenti visite ed esami.