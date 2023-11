A febbraio apre il McDonald’s a Luino

Quando aprirà il McDonald’s? I lavori sono stati interrotti? Queste le domande che attualmente i luinesi si stanno ponendo riguardo all’arrivo del noto fast food nell’area “ex segherie” di Luino.

La procedura per la costruzione dell’edificio che lo ospiterà, in realtà, procede senza troppi intoppi e, se tutto continuerà come previsto, l’apertura è programmata per febbraio. Dopo la conclusione dei lavori di demolizione degli edifici della storica struttura di viale Dante, ora manca solo l’approvazione del progetto di bonifica da parte degli enti competenti per dare l’avvio effettivo al cantiere.

La conferma arriva dall’assessore all’Urbanistica e al Territorio Francesca Porfiri che fa inoltre sapere che, considerando l’inizio dei lavori di Alfa Srl sulla SP69 per smantellare il depuratore di Porto Valtravaglia e posare una tubazione di circa 6km per il collegamento con quello di Luino, l’amministrazione ha deciso, per collaborazione con gli altri comuni coinvolti, di posticipare la realizzazione definitiva della rotatoria di via don Folli, a carico del noto fast food, dopo la sua apertura. Una decisione giunta per evitare il congestionamento della strada in quel tratto.

L’intervento sull’ex Segherie, inoltre, non vedrà solamente sorgere il “Mc” e la “nuova” rotonda, ma, come preannunciato lo scorso luglio, anche due condomini residenziali e un parcheggio.