Bialaszewski: “I nostri giovani hanno avuto grande impatto”

BIALASZEWSKI 1 – «Voglio riconoscere innanzitutto l’importanza della prestazione dei giovani: abbiamo dato loro la possibilità di stare in campo e penso che Wei abbia davvero cambiato l’andamento della partita. Anche Assui ci ha dato una gran mano nel corso della gara».

BIALASZEWSKI 2 – «Non era una partita facilissima perché fisicamente la squadra avversaria ha messo molto in campo e non era semplice trovare le giuste contromisure. La partita è stata un passo avanti nel nostro percorso: andiamo avanti e riguarderemo le cose buone e quelle meno buone per migliorare ancora».

BIALASZEWSKI 3 – «La coppa ci dà l’opportunità di mettere in pratica anche in settimana quello che proviamo in allenamento. Può portare un po’ di stanchezza perché le squadre avversarie sono molto fisiche e lottano per 40′ ma per noi è sicuramente una situazione positiva giocare la Fiba Cup».

BIALASZEWSKI 4 – «Valuterò di sicuro la possibilità di portare Zhao in prima squadra, sperando però che l’infortunio di Librizzi non sia troppo grave. Conosciamo già Weilun anche come persona, ora posso fare una valutazione ancora più chiara rispetto a quanto avrei fatto due ore fa».

ZHAO 1 – «La cosa più importante è che la squadra è riuscita a portare a casa la vittoria, però per me è stata ovviamente una partita speciale perché ho segnato i miei primi punti. All’inizio ero un po’ teso ma tutti mi hanno dato una mano, compagni e allenatori. Mi hanno dato fiducia, consigliato, detto di giocare come so fare».

ZHAO 2 – «Io sono sempre pronto: anche per il futuro se dovessero chiamarmi cercherò di farmi trovare pronto per dare una mano. Dove posso arrivare quest’anno? Lavoro tutti i giorni con gli allenatori per migliorarmi, l’obiettivo è di dare sempre il massimo».

ZHAO 3 – «Sapevo che c’era la possibilità che entrassi e come ho detto prima mi ha aiutato molto la fiducia dello staff e dei compagni ma anche del pubblico. Ho avvertito il calore dei tifosi e ho cercato di fare il mio una volta in campo».