Zhao meravigliao, ma Wolde e Brown giocano da leader

SHAHID 7 – Di nuovo in versione “straniero di coppa” perché a questi livelli può davvero dire la sua (in campionato, invece, molto meno). Gli manca un pizzico di costanza, e infatti a un certo punto ha una flessione, ma la prima parte è ottima e il finale utile: usa bene il fisico nel traffico, non sbaglia mai i liberi e se ha spazio sa segnare da 3 con tecnica non da favola ma con discreta efficacia.

CAULEY-STEIN 6 – Quando si accorge di essere sotto la linea della sufficienza, quando sbaglia un appoggio di troppo, allora si risveglia e trova la giocata buona. Ecco, sarebbe meglio che la scossa arrivi fin da subito, perché con il Keravnos va bene anche così, con il suo predecessore Owens che è molto più pimpante c’è il rischio di sbattere il muso. Chiude comunque con bottino sufficiente e con qualche buona chiusura dietro.

ULANEO 6,5 – Fatica a rimbalzo ma mette tanta energia sui due lati del campo. Regge nel corpo a corpo in area a protezione del ferro, è pronto sugli scarichi, si porta a casa anche 7 punti che sono un buon bottino. Passi avanti.

WOLDETENSAE 7,5 – Partita di alto profilo che ha in quella tripla d’angolo, contestata e inizialmente forzata (ma poi arrivata a segno con rotazione perfetta) la ciliegina sulla torta. Tredici punti e sette assist ma anche leadership quando bisogna sporcarsi le mani a difesa e a rimbalzo: in assenza del duo Moretti-Hanlan è lui a tracciare la rotta.

ZHAO 8 (IL MIGLIORE) – Una grande sorpresa che sorpresa non è, perché questo ragazzino è da anni sotto l’occhio attento di addetti ai lavori e tifosi varesini che gli vogliono bene sia per quanto fa in campo sia per il suo comportamento impeccabile. Entra e sta in campo con il piglio di uno che fa quel mestiere da vent’anni e invece, al primo livello, prima di stasera aveva giusto fatto un paio di comparsate. 12 punti in 14′ è già un dato che dice tantissimo ma più della produzione vale il suo impatto sulla partita. E poi, diciamolo, è il playmaker più puro a disposizione dell’Openjobmetis/Itelyum: perché non provarlo anche in Serie A?

MVP Confident per i lettori della #direttavn con il 68% dei voti.

LIBRIZZI S. V. – Forza Matteo, ti aspettiamo in campo.

VIRGINIO 6 – Unico a non fare canestro, ma sta in campo con attenzione a rimbalzo (ne strappa tre nel traffico) e abilità a scaricare la palla sul perimetro con 3 assist che si tramutano in triple dei compagni.

MCDERMOTT 6,5 – Va e viene nel match e tutto sommato la bilancia pende ampiamente dal lato positivo. Taglia la difesa con l’uno contro uno concluso in bello stile, chiude a 14 punti, c’è sempre quando bisogna lavorare. Operaio specializzato.

ASSUI 7 – Si prende i complimenti di Bialaszewski in tandem con Zhao, perché prima ancora di Weilun è lui il giovane che si accende. Tripla dall’angolo, penetrazione vincente, fatica a tenere gente più veloce ma è tutta palestra per il futuro.

BROWN 7,5 – Nel primo quarto non lo fermano nemmeno con l’esercito. Imbuca da 3, salta, corre, schiaccia, sorride, esulta, saluta. Da lì in avanti è meno coinvolto in attacco ma dà sempre l’impressione, quando è sul campo, di poter metter lì qualcosa di buono per riallungare nel punteggio. Bello vispo anche a rimbalzo: ne cattura 8.