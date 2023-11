“Desideriamo la pace”: un incontro con Avsi a Gallarate

“Desideriamo la pace: diamole volti, i nostri”: il titolo della Campagna Tende di AVSI che prende avvio sabato 25 novembre a Gallarate con l’apertura al pubblico del Temporary Charity Store allestito in piazzaPonti 1 per raccogliere fondi a favore della Fondazione AVSI Onlus-Ong diventa il tema di un incontro pubblico con un sottotitolo particolarmente significativo in questo momento in cui il desiderio di pace e la domanda su come contribuire a realizzarla sono sentimenti che avvertiamo come urgenti:

DESIDERIAMO LA PACE: DIAMOLE VOLTI, I NOSTRI. CHE COSA POSSO FARE IO PER LA PACE?

Appuntamento domenica 26 novembre, alle ore 18:00, all’Aula Magna Scuola Sacro Cuore di via Bonomi, 4.

Interverranno:

– Giulia Bossi: Responsabile del progetto “Sostegno a distanza” in Africa, Medio Oriente, America

Latina;

– Beatrice Farina: Responsabile progetto in Congo;

– Giorgio Buono: (in collegamento), Responsabile progetto in Palestina.

L’incontro sarà occasione di dare volti alla pace mostrando come risorse di creatività, reti di persone e progetti che cooperano allo sviluppo delle condizioni che permettano alle persone e alle loro comunità di vivere con dignità siano un concreto percorso di pace.

Il sostegno ai progetti di AVSI è uno dei contributi che possiamo dare anche da qui alla realizzazione di questo percorso.