Elmec apre le porte del suo laboratorio 3D

Elmec 3D, business unit di Elmec Informatica dedicata alla manifattura additiva, apre le porte del suo laboratorio 3D per un evento dedicato a professionisti del settore e operatori della stampa 3D.

L’evento si terrà il 30 novembre 2023 dalle 16:00, presso il polo tecnologico di Elmec 3D in Via Pret 1 a Brunello.

Durante l’evento sarà possibile scoprire la tecnologia All-Material-Platform S3 di Sintratec, partner di Elmec 3D e produttore di stampanti 3D SLS in Svizzera. La Sintratec All-Material Platform è una soluzione modulare, brevettata per la Sinterizzazione Laser selettiva: con un’innovativa separazione tra il Fusion Module e il Build Module, consente di lavorare diversi materiali senza rischio di contaminazione. L’approccio modulare offre compatibilità tra tutti i moduli Sintratec, permettendo una scalabilità fluida tra sistemi. La Sintratec S3 è progettata per la stampa 3D SLS continua, con un potente laser a fibra da 30 watt.

Durante l’evento, ci sarà l’unveil italiano dell’ultimo modello della gamma PostPro di AMT: la PostPro SFX. Ideata per adattarsi alle crescenti esigenze di mercato, la PostPro SFX, grazie alla sua compattezza “da tavolo”, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’efficace soluzione di levigatura chimica, posizionabile in qualsiasi ambiente grazie all’impiego del Green Agent. Tour nella fabbrica additiva Elmec 3D Durante l’evento sarà possibile fare un tour guidato attraverso la fabbrica additiva di Elmec 3D: il team di ingegneri di Elmec 3D sarà, infatti, presente per spiegare le varie fasi del processo di stampa 3D e rispondere ad eventuali domande sulle tecnologie illustrate nel corso dell’evento. La serata non sarà solo un’opportunità di conoscenza, ma anche un momento di condivisione e networking, ovvero un’occasione per incontrare i professionisti del settore, condividere nuove idee e discutere sul futuro della stampa 3D.

Per registrarsi all’evento, cliccare QUI