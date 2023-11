Euthalia, la soluzione definitiva al pericolo fulmini è made in Varese

Il recente incremento della frequenza ed intensità degli eventi atmosferici estremi, tra cui alluvioni, grandinate e violenti temporali, solleva una domanda fondamentale: come proteggere beni e persone in modo definitivo? Mentre per alcuni di questi eventi una risposta chiara in termini di protezione è ancora lontana dall’essere raggiunta, per i fulmini, la soluzione efficace è a portata di mano.

Fulmini e sovratensioni possono colpire qualsiasi tipo di struttura o edificio, causando conseguenze devastanti: minacce alla sicurezza delle persone, danni a dispositivi elettrici ed elettronici, incendi, guasti o rottura di macchinari, fermi produttivi e danni strutturali. Di fronte a queste situazioni di pericolo, Euthalia propone un sistema di protezione in grado di offrire un’efficace difesa attiva e definitiva al problema.

L’evoluzione di una grande intuizione: la tecnologia a difesa dalle fulminazioni

La minaccia dei fulmini, spesso sottovalutata nonostante i danni significativi che possono infliggere, ha trovato una risposta settant’anni fa. L’Ingegnere Mario De Bernardi, osservando e studiando per anni l’intero ciclo di formazione dei fulmini, sviluppò un sistema rivoluzionario, un vero e proprio “scudo” antifulmine. Questo suo sistema, denominato tecnologia Antimpatto® Ingelva, sta alla base del sistema commercializzato da Euthalia ed è sinonimo di assoluta efficacia ed unicità.

Il suo punto di azione si focalizza sulla stabilizzazione del campo magnetico atmosferico per contrastare le variazioni indotte dalle perturbazioni. Così facendo, si impedisce al fulmine di trovare condizioni favorevoli per manifestarsi, assicurando la protezione totale della struttura su cui è installato.

Approccio preventivo: la differenza chiave del Sistema Euthalia

La vera innovazione del Sistema Euthalia sta nell’approccio: anziché gestire la scarica del fulmine una volta che si verifica, come fanno i tradizionali parafulmini, la tecnologia Antimpatto® si concentra sulla prevenzione, eliminando le condizioni favorevoli allo sviluppo dei fulmini stessi. Attraverso l’integrazione di antenne, filtri aerei, filtri di terra e scaricatori di sovratensione, il sistema crea uno “scudo” protettivo efficace contro qualsiasi tipologia di fulminazione e sovratensione.

Protezione completa, oltre le scariche dirette

I sistemi Euthalia a tecnologia Ingelva non solo proteggono dalle scariche dirette ma anche da quelle indirette e ascendenti, la cui pericolosità viene spesso trascurata. Le scariche indirette si verificano quando il fulmine cade a terra senza colpire direttamente una struttura, disperdendo la corrente nel terreno circostante al punto di impatto; le fulminazioni ascendenti, invece, si verificano quando una carica elettrica si muove verso l’alto, dal suolo ad una nuvola temporalesca. In particolare, per proteggere dalle fulminazioni indirette e ascendenti che si propagano nel terreno, Ingelva ha sviluppato e brevettato il prodotto filtro blocco di terra SCt. Questo Filtro è l’unico dispositivo in commercio in grado di proteggere dalle fulminazioni ascendenti, bloccare le interferenze causate da pericolose differenze di potenziale e sovrafrequenze sulla linea di distribuzione dell’energia, filtrare le sovratensioni e sovracorrenti nel terreno, riducendo i potenziali danni agli edifici derivanti da tali scariche.

Sicurezza e riduzione dei rischi: un investimento necessario

Per preservare la sicurezza delle persone, dei dispositivi e delle strutture stesse, l’approccio preventivo diventa imprescindibile. Investire nella tecnologia proposta da Euthalia rappresenta un passo fondamentale per garantire la protezione del proprio patrimonio, sia esso una casa, un’azienda o un’altra struttura, e per ridurre i rischi connessi ai fulmini e alle sovratensioni. In un momento in cui gli eventi atmosferici diventano sempre più imprevedibili, la soluzione offerta da Euthalia non è soltanto opportuna, ma è l’unica ad essere definitiva.

