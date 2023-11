La Asd Ternatese premiata a Roma per l’impegno nel sociale

La Figc ha premiato la Asd Ternatese Calcio per la sua storia e il suo impegno nel sociale. Sabato 25 novembre una delegazione della società si è recata nella capitale per ritirare il premio di benemerenza sportiva. Un premio che la Asd si è guadagnata grazie al suo mezzo secolo di attività, ma anche per le tante attività solidali che ha organizzato nel corso degli anni.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Asd Ternatese Giuseppe Bognolo e il vice presidente Donato Lacerenza. Il premio è stato consegnato da Gabriele Gravina, presidente della Figc.

«Siamo orgogliosi – commentano dall’Asd Ternatese – di aver ricevuto questo riconoscimento così inaspettato. Mai avremmo pensato che una società piccola come la nostra sarebbe arrivata a essere premiata a Roma tra i grandi del calcio italiano. Vedere riconosciuto il nostro impegno nel sociale è una grande soddisfazione per la società e tutto il nostro territorio. Condividiamo questo premio con tutti i mister, gli atleti, i collaboratori e i genitori che hanno reso la Ternatese quello che è oggi».