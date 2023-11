La nuova area giochi dei Giardini Estensi è quasi pronta

Ultimi ritocchi in corso per la nuova area giochi dei Giardini Estensi di Varese che potrebbe essere inaugurata già in questo secondo weekend di novembre.

Completamente nuovi i giochi e la pavimentazione anti urto delle due isole dedicate ai più piccoli tra il laghetto dei cigni e lo stagno delle tartarughe.

La sostituzione dei giochi è l’occasione per una nuova attenzione all’inclusività: niente più cordoli a delimitare l’area e un nuovo percorso in calcestre, tra l’ingresso alla biblioteca civica (con scivolo sul marciapiede di via Sacco) e la prima isola di giochi, in modo che possa essere raggiunta più facilmente anche dalle carrozzine.

La sostituzione completa dei giochi è stata finanziata grazie alla generosa e attenta donazione donazione di un privato.

Il mare e il bosco i temi delle due nuove isole gioco, tra scivoli, percorsi avventurosi, arrampicate e altalene.

A carico del Comune invece la nuova pavimentazione.