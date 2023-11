Malnate torna a illuminarsi per Natale

Dopo un anno “al buio”, Malnate torna a illuminarsi per il Natale. Se nel 2022 l’Amministrazione Comunale aveva scelto di non mettere le luminarie (leggi qui), per il 2023 sono in corso i preparativi. Nel centro cittadino e a Gurone i tecnici stanno istallando gli addobbi luminosi e tante altre iniziative sono in preparazione.

Nei prossimi giorni verrà svelato il programma che accompagnerà la città verso il Natale e per le feste fino all’inizio dell’anno nuovo. Sarà un calendario ricco di eventi per bambini ma anche adulti con incontri pubblici e una giornata speciale con l’accensione dell’albero in piazza delle Tessitrici.