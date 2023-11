Moretti sulla torre di controllo, McDermott apre e chiude da protagonista

SHAHID 6 – Il raccolto è poco sopra alla linea della carestia, 5 punti e 0 assist con 3 perse, e non ci appenderemo il suo poster in camera né ora né probabilmente mai. Però un paio di cose vanno sottolineate: la più evidente è la tripla che riporta a +10 Varese dopo la Grande Paura, la più continua è la difesa che tutto sommato riesce a mantenere nel corpo a corpo.

CAULEY-STEIN 6,5 – Primo tempo di ottimo livello per impatto offensivo e per lavoro a rimbalzo. Poi in attacco non si vede più, mai servito ma nemmeno capace di farsi vedere. Resta la presenza in area sugli errori di Sassari: 11 rimbalzi gli valgono una doppia-doppia arrivata anche grazie a due triploni frontali. In crescita, nonostante Grimbauld faccia un bel bottino.

ULANEO 6,5 – Cinque rimbalzi in 10′, la giusta dose di fisico, grinta e forza di volontà. Presenza utile non tanto e non solo per far riposare Cauley-Stein ma piuttosto per permettere a Brown di restare fisso in posto quattro senza doversi riadattare a pivot. Bentornato Scott.

WOLDETENSAE 7 – Alla vigilia della partita aveva espresso via Instagram la sua rabbia per gli scarsi risultati. E quella grinta tirata fuori dal bagaglio mercoledì sera dopo le scorrettezze subite dai georgiani gli resta addosso anche nel match con Sassari: 9 punti, 6 rimbalzi, quasi impeccabile al tiro in 13′. Se qualcuno vuole criticarlo per una palla persa banale lo faccia, ma ci sembra che la firma di Wolde sulla vittoria ci sia eccome.

MORETTI 8 (IL MIGLIORE) – Nei primi due possessi regala due assist belli e non scontati (tripla d’angolo a Brown, schiacciata a WCS), poi per lunghi tratti dà l’impressione di essere sulla torre di controllo del match. Seleziona bene le scelte, alternando tiri da fuori, avvicinamenti, falli subiti e passaggi vincenti (9 assist). Quando si tira la riga in fondo al tabellino viene fuori un 25 di valutazione in 31′ che è la foto perfetta della partita del Moro. MVP Confident per i lettori della #direttavn con il 46% delle preferenze.

LIBRIZZI 6,5 – Va in campo con la stessa fiducia mostrata con i georgiani mercoledì, infilando tripla dall’angolo non scontata e servendo subito un assist. Buon impatto che gli vale il ritorno “vero” tra le rotazioni con Bialaszewski che gli concede quasi 13′.

HANLAN 6,5 – Tratti di gara da protagonista vincente, altri momenti in cui non riesce a incedere a fondo: le percentuali sono quello che sono ma è solido nel rapporto tra assist (5) e palle perse (1), sempre da valutare quando si tratta di giocatori nel suo ruolo. Insomma, non canta i pezzi migliori del repertorio ma quando scalda l’ugola si prende comunque l’applauso del loggione.

MCDERMOTT 7,5 – Apre e chiude la partita chiamando su di sé i riflettori della Itelyum Arena e facendosi un bel regalo per il recente compleanno. Infiocchetta la serata con 18 punti, il grado di top scorer e il coraggio di provarci anche dopo aver commesso un errore. Nel mezzo del cammino, in effetti, qualche sbavatura la commette (3 palle perse): bravo a ripartire come un diesel che torna affidabile dopo aver perso alcuni colpi.

BROWN 7 – Dall’angolo è sempre più una sentenza, perché quel modo sgraziato di tirare e quei piedi obliqui infilati tra l’arco e la linea laterale riescono comunque a dare vita a conclusioni di rara efficacia. Si vede soprattutto a livello realizzativo e nelle situazioni dinamiche in difesa: meno bene su Charalampopoulos quando il greco lo porta a spasso dal post basso. Ma in quella situazione bisogna anche riconoscere i meriti altrui.