Openjobmetis, stavolta sei bella: Varese stronca Sassari e respira

Seconda vittoria in campionato per la Openjobmetis che stronca Sassari comandando una partita dal primo all’ultimo minuto nonostante una flessione a inizio ultimo quarto. 90-79 il finale, 18 di McDermott. Varese respira.

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 90-79

(28-17, 52-40; 71-62)

VARESE: Moretti 14 (1-2, 3-7), Hanlan 12 (2-10, 2-6), McDermott 18 (3-5, 3-7), Brown 15 (1-1, 4-7), Cauley-Stein 14 (4-6, 2-2); Shahid 5 (1-3, 1-3), Ulaneo, Woldetensae 9 (3-3, 1-2), Librizzi 3 (0-1, 1-2). Ne: Virginio, Assui. All. Bialaszewski.

SASSARI: Tyree 6 (3-7, 0-5), Whittaker 16 (5-9, 2-2), Kruslin 3 (1-6 da 3), McKinnie 8 (0-3, 2-5), Gombauld 17 (5-6); Cappelletti 9 (3-6), Treier 6 (3-7, 0-5), Raspino, Gentile 4 (1-2, 0-3), Charalampopoulos 16 (5-8, 1-3). Ne: Pisano, Gandini. All. Bucchi.

ARBITRI: Sahin, Paglialunga, Galasso.

NOTE. Da 2: V 15-29, S 22-42. Da 3: V 17-36, S 6-27. Tl: V 9-15, S 17-20. Rimbalzi: V 38 (9 off., Cauley-Stein 11), S 38 (13 off., McKinnie 8). Assist: V 21 (Moretti 9), S 14 (Whittaker 5). Perse: V 15 (Shahid, McDermott 3), S 13 (Treier 3). Recuperate: V 3 (Shahid, Moretti 1), S 10 (Gentile 4). F. tecnico: Ulaneo (26.40) Spettatori: 4.462.