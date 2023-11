Bialaszewski: “Bene, contro il pressing dobbiamo migliorare”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono contento dello sforzo che abbiamo fatto e di quello che abbiamo messo in ampo. L’esecuzione non è sempre stata quella che avremmo voluto ma abbiamo fatto un passo avanti mettendo a frutto il lavoro fatto prima e durante la partita di coppa. Dovremo rivedere certi errori anche importanti, fortunatamente non sono stati decisivi».

BIALASZEWSKI 2 – «Il loro pressing ci ha messo in difficoltà ma abbiamo avuto un calo generale di aggressività anche in difesa. Difesa e attacco per noi sono correlate e quindi contro il pressing abbiamo perso intensità: troppi palleggi e passaggi mosci. Spero di non dovere più avere questo problema in futuro: al momento è quello maggiore».

BIALASZEWSKI 3 – «Volevamo giocare più aggressivi sulle penetrazioni scaricando anche la palla sul perimetro e prendendo qualche tiro più facile in transizione. Questo ci ha permesso di essere più bilanciati a rimbalzo soprattutto in attacco. E anche Brown oggi ha potuto giocare sempre nel suo ruolo e ci ha dato una mano a rimbalzo».

BIALASZEWSKI 4 – «Abbiamo lavorato per portare sul campo la scelta di attaccare di più il ferro e tirare un po’ meno da tre, così abbiamo guadagnato qualche fallo in più, siamo andati più spesso in lunetta. Quando siamo diventati pericolosi sono scattati gli aiuti di Sassari e noi abbiamo avuto tiri migliori dal perimetro».

BIALASZEWSKI 5 – «Il minor numero di cambi difensivi non deriva da una vera decisione; noi abbiamo certe regole, loro hanno fatto una serie di azioni in uscita dai blocchi e noi in quel caso non cambiamo come avviene invece sul pick’n’roll. Quel che sta cambiando è che Cauley-Stein sta prendendo confidenza con questo gioco e con il campionato e così sta dando maggiore fiducia agli esterni che possono lavorare meglio sull’avversario diretto».

BUCCHI 1 – «Abbiamo avuto difficoltà e strappi in diversi momenti della partita. Siamo andati sotto ma poi abbiamo trovato la forza di rientrare sino al -4. Però a quel punto abbiamo sbagliato alcuni tiri aperti e la percentuale del tiro da 3 punti delle due squadre dice tutto. Quando abbiamo recuperato uno svantaggio ampio abbiamo messo sul ferro troppi tiri».

BUCCHI 2 – «Dobbiamo guardare la classifica ma senza preoccuparci in modo eccessivo. Continuiamo a lavorare prendendo i miglioramenti che arrivano. Charalampopoulos ha fatto una partita migliore e comincia a entrare in ritmo, McKennie ha disputato una buona gara. Alcuni giocatori stanno ritrovando il ritmo giusto. Continuiamo come è doveroso fare».

CAULEY-STEIN – «Cosa ha fatto la differenza stasera? Semplicemente abbiamo lavorato bene in settimana, sia in difesa sia in attacco e in particolare sulle spaziature. Contro Sassari non abbiamo fatto altro che portare sul campo quanto fatto durante gli allenamenti».