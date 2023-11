Occhio alle chiusure al bivio dell’autostrada di Gallarate

Una nuova settimana di lavori sulla A26 Gallarate-Gattico, all’altezza del bivio di Gallarate.

Non solo chiusure notturne: per consentire lavori di manutenzione del verde dalle 9:00 alle 16:00 di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 novembre, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, sulla Diramazione, immettersi sulla SP26 verso Varese ed entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Solbiate Arno, per proseguire poi in direzione di Varese.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, poi dalle 22 di venerdì 24 alle 5 di sabato 25 novembre, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, sulla Diramazione, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP49 e SP26 verso Milano ed entrare sulla A8 a Gallarate, per proseguire poi in direzione del capoluogo lombardo.