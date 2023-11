Sabato nuova perturbazione, poi tornerà il sole

È un principio di novembre perturbato, una nuvola via l’altra, e poi un’altra ancora, ma in mezzo, almeno per questo fine settimana che si sta aprendo, arriverà il sole. Dice il Centro Geofisico prealpino: “Un vortice depressionario sulle Isole Britanniche sospinge la perturbazione che ha portato abbondati piogge ieri e nella notte e ora si allontana verso Est. Una nuova perturbazione però raggiungerà il N-Italia sabato pomeriggio. Domenica e lunedì prevarranno probabilmente correnti occidentali meno umide con tempo almeno in parte soleggiato“.

Per venerdì dunque “al mattino molto nuvoloso con piogge in graduale spostamento verso la Lombardia orientale e neve oltre 1400/1500 m. Via via asciutto e schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio ovunque in parte soleggiato con passaggi nuvolosi ma asciutto.”

Sabato “al mattino dapprima soleggiato con dissoluzione di banchi di nebbia all’alba sulla pianura e nuvole in arrivo dal Piemonte. Nel pomeriggio nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse, in intensificazione in serata. Limite neve in probabile calo fino verso 1200 m“.

Domenica invece “cessazione delle piogge notturne di primo mattino, poi miglioramento e via via soleggiato. Lungo le Alpi ancora nuvoloso e un po’ di neve sul confine con forte vento occidentale”.

Per l’inizio di settimana prossima: lunedì 6 e martedì 7 novembre: abbastanza soleggiato. Nebbie notturne e fresco all’alba. Minime fino verso 4/5°C. Gradevole in giornata con massime verso 15°C.