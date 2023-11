Un workshop per creare foto e video con l’Intelligenza Artificiale

VareseCorsi presenta un workshop dedicato alla creazione di foto e video originali partendo da un semplice testo o da altre immagini, grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale. Il pubblico sarà guidato alla creazione di immagini originali e in alta definizione su misura per pubblicazioni e brochure.

Un esperto del settore, Giovanni Abitante, guiderà passo dopo passo nel processo di creazione, svelando tutti i segreti e le tecniche necessarie per ottenere risultati sorprendenti in un solo pomeriggio di studio.

Sabato 18 Novembre

Orario: 15.00-18.00

Luogo: Sede VareseCorsi – piazza Motta, 4 – Varese