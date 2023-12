A Ispra una mostra di presepi in sughero in tabaccheria

«Sono pezzi unici, non c’è prezzo». Alessandro Sala è il proprietario della tabaccheria e cartoleria di Ispra, in via Piave, e ha deciso di trasformare parte del suo negozio in uno spazio espositivo: in mostra dei presepi realizzati a mano e fatti interamente di sughero.

«Un omaggio a mio zio», racconta, spiegando che l’autore di questi piccoli gioielli d’artigianato è Paolo Sala, per tutti Tonino. Nato ad Arcore, classe 1932, ha sempre lavorato come artista e questi presepi sono stati realizzati in trent’anni di instancabile lavoro.

A fianco delle opere, alcune messe in una bacheca di vetro, c’è una lavagna in cui Alessandro spiega che nessuna offerta economica può dividerlo dai presepi dello zio. «Ha lavorato fino agli oltre ottant’anni, poi una malattia lo ha fermato. Ha sempre fatto l’artista e volevo dare spazio ad alcune delle sue opere. Vista la loro bellezza devono essere condivise con tutte».

Fermandosi a guardare i presepi ci si rende conto del grande lavoro di manualità, pazienza e attenzione. «Un modo per rendere omaggio ad una persona al quale sono molto legato». E così, i clienti abituali tra un giornale e l’altro, possono anche ammirare questa mostra così unica e particolare.