A Samarate manca il numero legale, “maggioranza stanca e demotivata”

«Una maggioranza ormai stanca e demotivata che non può più governare Samarate» dicono lista civica Samarate Città Viva e Pd, forze di opposizione nella cittadina vicino a Malpensa. «Se anche questa sera le forze di opposizione non avessero garantito il numero legale, a Samarate per la terza volta di fila non si sarebbe tenuto il consiglio comunale».

Le opposizioni criticano la maggioranza non solo per le difficoltà interne, ma anche per il complesso delle decisioni per Samarate (“riassunto” nel bilancio) e per alcune specifiche opere rimaste al palo, come la casa di riposo e la palestra rimasta bloccata.

Negli stessi giorni di fine anno anche l’altra forza di opposizione, il Movimento 5 Stelle, sta incalzando la maggioranza, in particolare su un tema specifico, il decoro urbano e la tutela dell’ambiente.

Qui di seguito l’intervento completo di Pd e Samarate Città Viva.

Una Maggioranza ormai stanca e demotivata che non può più governare Samarate

Non c’è due senza tre.

Se anche questa sera le forze di opposizione non avessero garantito il numero legale, a Samarate per la terza

volta di fila non si sarebbe tenuto il Consiglio Comunale.

E, si badi bene, non su punti ordinari bensì su questioni vitali per l’attività amministrativa: negli ultimi tre

Consigli Comunali erano infatti all’Ordine del Giorno, tra le altre cose, il Piano Diritto allo Studio, la

presentazione del Bilancio di Previsione 2024 e, questa sera appunto, l’approvazione dello stesso.

Questa moribonda e delegittimata Maggioranza (ma si può ancora chiamarla cosi?) non è nemmeno più in

grado di riunire i propri Consiglieri per deliberare, e dopo aver fallito sulle piccole cose come le manutenzioni

ordinarie e il decoro della città, dopo essere andata in palese deriva sui progetti qualificanti (RSA, nuova

palestra, illuminazione pubblica), oggi esplicita anche il fallimento sul piano istituzionale, dovendo registrare

ancora una volta la presenza qualificante dei gruppi di opposizione per garantire una parvenza di vita

amministrativa.

E’ tanto vero ciò che stiamo dicendo che per domani sera era già stato convocato un altro Consiglio Comunale,

il quale per essere valido avrebbe necessitato solamente della presenza di un terzo dei Consiglieri.

Ovviamente il nostro voto su questo Bilancio di Previsione non può che essere negativo, per i motivi spiegati

in sede di discussione, e il nostro Candidato Sindaco Alessandro Ferrazzi è già ben consapevole (come tutte le

persone che stanno preparando il nostro programma elettorale) che nel caso venisse designato a sostituire gli

ormai stanchi e demotivati Amministratori attuali si renderanno necessarie molte e consistenti Variazioni di

Bilancio per poter portare avanti le attività comunali.

Purtroppo siamo ben consapevoli che risollevare il Comune dalla situazione pesantemente compromessa in

cui è stato portato da tre mandati leghisti sarà molto difficile, ma ci mettiamo a disposizione con tutte le

energie e con tutto l’entusiasmo di chi vuole vedere Samarate come una Città degna di questo nome.

28/12/2023 Partito Democratico – Samarate Città Viva