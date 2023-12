Alla chiesa di San Francesco a Gallarate risuonano le note del Coro Penna Nera

In occasione del Natale non poteva mancare a Gallarate il classico appuntamento con il concerto natalizio del Coro Ana Penna Nera, l’apprezzata formazione canora che propone brani della tradizione alpina e non solo.

L’appuntamento per quest’anno è per sabato 23 dicembre, all’antivigilia di Natale, nella chiesa di San Francesco in piazza Risorgimento, alle ore 21.

«È con soddisfazione che riceviamo tramite ogni canale numerose richieste di informazioni riguardo il “Concerto di Natale” del Coro ANA Penna Nera di Gallarate. Evidentemente è entrato nelle abitudini dei nostri concittadini: come se non fosse Natale senza il Concerto del “Penna Nera”; e ciò non può che farci piacere. Non possiamo quindi deludere i nostri estimatori ed ovviamente estendere l’invito anche a chi il “Penna Nera” non l’ha mai ascoltato. Come sempre i canti vi immergeranno nel clima natalizio e le emozioni non mancheranno».

«Il repertorio proposto quest’anno, oltre ad alcuni brani classici di Natale, prevede anche alcuni brani inediti» dicono ancora dal Coro.

«Ringraziamo monsignor Riccardo Festa per aver concesso ancora una volta l’utilizzo della Chiesa di San Francesco, aperta per l’occasione e che si è rivelata ottima per l’acustica». Oltre alla musica, il concerto è in effetti anche un’occasione per tornare ad apprezzare lo spazio della chiesa neogotica d’inizio Novecento, che non è più aperta regolarmente e che (ancora consacrata) si è rivelata ottima anche per concerti di musica sacra, classica o comunque adatta al luogo.