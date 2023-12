Come raggiungere Malpensa da Torino e viceversa

L’aeroporto di Milano Malpensa è un punto di partenza intercontinentale, che collega l’Italia con diverse mete internazionali e da cui partono quotidianamente moltissimi aerei. Viene servito infatti da numerose compagnie aeree che offrono voli verso le principali destinazioni, e ciò lo rende uno dei più importanti e trafficati aeroporti di Italia.

Anche per chi non vive in Lombardia, ma nel Nord Italia, non è poi così difficile raggiungere questo centro nevralgico. Per esempio, se vivete in una grande città come Torino, le opzioni sono molteplici: è possibile farlo in treno, in navetta o in macchina, e ciascuna opzione ha diverse particolarità e caratteristiche.

Treno

Diversamente da come si potrebbe pensare, non ci sono dei collegamenti ferroviari diretti da Torino all’aeroporto di Milano. Ciò significa che è necessario raggiungere la stazione di Milano Centrale o Milano Cadorna e utilizzare il servizio Malpensa Express di Trenord, che arriva fino ai Terminal 1 e 2.

Da Milano Centrale le corse giornaliere sono 68 (andata e ritorno), dalle 5.25 fino alle 23.25, mentre da Milano Cadorna i collegamenti sono 79, dalle 4.27 all’1 di notte. Il costo va dai 13 euro per la corsa singola, ma ci sono diverse tariffe, ad esempio per l’andata e ritorno in giornata oppure per la famiglia, a seconda anche dei periodi. L’aspetto che può risultare più scomodo di questa soluzione è il fatto che bisogna prendere due treni per arrivare a destinazione, il che potrebbe scoraggiare molti, soprattutto chi viaggia con valigie pesanti o comunque ingombranti.

Auto

È possibile raggiungere Milano Malpensa da Torino in auto, prendendo l’Autostrada A4 Milano – Torino. È necessario prendere l’uscita per Novara sulla Statale SS 32 in direzione Oleggio, e successivamente seguire le indicazioni per l’aeroporto.

La durata del viaggio è di circa 1 ora e mezza, ma dipende dal traffico. Proprio per questo, è necessario partire durante le fasce orarie strategiche, evitando l’inizio e la fine della giornata. Il viaggio in auto, seppur molto comodo, può essere costoso: bisogna considerare non solo il prezzo del carburante e dei pedaggi, ma anche quello relativo al parcheggio. Inoltre, è fondamentale prenotare il posto auto in largo anticipo, altrimenti si rischia di non trovare parcheggio.

Bus

Un’alternativa semplice e comoda per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa è il pullman o la navetta. Si tratta di una soluzione molto comoda perché non impone di fare “scali” o di attendere coincidenze con altri mezzi pubblici.

Tra le navette disponibili è possibile citare Flibco, azienda specializzata nelle soluzioni di mobilità aeroportuali efficienti e sicure, offre una navetta da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa attivo sette giorni su sette con tariffa fissa. Il collegamento garantisce ben 11 partenze ogni giorno da Torino in direzione aeroporto (e viceversa).

Un aspetto interessante è la possibilità di acquistare i biglietti direttamente da app o di prenotarli online, il che è molto comodo per chi viaggia. Con il codice sconto VIAGGIA-10, è possibile ottenere uno sconto del 10% sul prossimo viaggio in navetta.

Sul sito sono presenti 500 codici sconto validi fino al 31.12.2023, utilizzabili sulle linee Milano-Orio al Serio, Torino – Caselle e Torino – Malpensa. Il codice sconto può essere utilizzato una volta da ogni utente.