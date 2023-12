Formare manager e titolari d’impresa, aperte alla Liuc le iscrizioni a Executive Program

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione dell’Executive Program “General Management nella filiera dei beni strumentali”, primo e unico Executive Program a livello nazionale sulla gestione d’impresa nel settore delle tecnologie e soluzioni per l’industria (un comparto d’eccellenza in Italia, coi suoi circa 50 miliardi di fatturato annui).

Il corso di alta formazione è promosso e organizzato da SBS+ Management Academy, la scuola manageriale di proprietà delle associazioni confindustriali Acimac, Amaplast e Ucima, in partnership con Sistemi Formativi Confindustria e in collaborazione con LIUC Business School e Luiss Business School.

In un contesto di continuo cambiamento che sta coinvolgendo il panorama industriale nazionale diventa essenziale formare leader del futuro capaci di guidare questo cambiamento. Il nuovo

Executive Program intende quindi proporsi come un percorso di eccellenza studiato per la formazione di manager futuri e manager pronti a salti di carriera, imprenditori e titolari di nuova generazione. Tutti pronti a contribuire al successo delle imprese, orientando le scelte verso l’innovazione, l’internazionalizzazione, la sostenibilità e la digitalizzazione dei mercati.

Attraverso una visione organizzata e trasversale del sistema impresa, il manager svilupperà capacità di analisi, diagnosi e soluzione delle problematiche gestionali aziendali con una visione internazionale. Si tratta di un’opportunità di arricchimento aziendale e professionale che sviluppa competenze a 360° sulla gestione dell’impresa.

La faculty dell’Executive Program è composta da docenti universitari delle principali business school italiane, manager e professionisti del settore che condivideranno in aula contenuti e strumenti immediatamente applicabili a ogni contesto lavorativo.

Le modalità di didattica sono ibride, con lezioni online e in presenza nelle tre sedi di Milano, Castellanza e Modena, per un totale di 200 ore. Con partenza a febbraio 2024, il corso si svilupperà per 9 mesi con un calendario pensato appositamente per conciliarsi con l’attività lavorativa del partecipante.

L’Executive Program è aperto a tutte le aziende della filiera, con accesso prioritario assegnato alle aziende associate Acimac (Associazione costruttori italiani macchine e attrezzature per ceramica), Amaplast (Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per la plastica e la gomma) e Ucima (Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio).

È inoltre possibile finanziare il corso in modo rapido e gratuito attraverso il conto formazione Fondimpresa o Fondirigenti dell’azienda.

La prima edizione del programma, conclusasi con la tradizionale proclamazione e il lancio dei tocchi, ha visto la partecipazione e la crescita professionale di una ventina di manager provenienti da diverse aree aziendali di imprese sparse in tutto il nord Italia.