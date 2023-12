Giovedì un nuovo sciopero in Trenord

Nuovo sciopero dei treni in Lombardia: da giovedì 14 dicembre dalle ore 9 alle ore 17 è in programma un’astensione proclamata da Uil Trasporti, Faisa-Cisal e dai sindacati autonomi e di categoria Fast (il precedente sciopero era stato dichiarato da altre sigle, per la sicurezza sul lavoro).

Lo sciopero riguarda Trenord e la società avverte che “potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, sui servizi di Lunga Percorrenza di Trenord e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona”.

“La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10”.

Quanto ai servizi per Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate sulla relazione Malpensa Aeroporto-Milano Cadorna (partenza e arrivo in Via Paleocapa 1) e sulla linea S50 Malpensa Aeroporto-Stabio.