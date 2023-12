Il Presidente Fontana e i vertici di Ats e Asst ringraziano le volontarie dello screening mammografico

Grazie a tutte le volontarie e alla loro opera di accoglienza e sensibilizzazione. Nell’aula Graniero Porati dell’Università dell’Insubria, il Presidente di Regione Attilio Fontana, i vertici di Ats Insubria e delle Asst Sette Laghi, Valle Olona e Lariana hanno premiato le associazioni che affiancano gli operatori nell’importante campagna di screening che permette la diagnosi precoce del tumore al seno.

« La nostra sanità italiana attraversa un momento difficile – ha ricordato il Governatore Fontana – abbiamo gravi carenze di organico provocate da una cattiva programmazione. Si sta intervenendo per risolvere la situazione, ma c’è bisogno ancora di tempo. Le risposte della nostra sanità lombarda, però, si possono definire eccellenti pur tra tante difficoltà. E il volontariato ricopre un ruolo decisivo tant’è che, nella nostra legge di riforma, lo abbiamo inserito in modo integrato nei percorsi di presa in carico. È un lavoro prezioso, un impegno gratuito che è certamente un valore da trasmettere anche alle future generazioni».

La lotta al tumore al seno vede ancora troppe vittime ogni anno. Lo scorso anno sono state effettuate in Italia 55.700 nuove diagnosi mentre le vittime sono state 12.500 : « Anche nella nostra provincia si calcolano tra i 900 e i 1000 casi ogni anno e di età sempre più giovane – ha ricordato la professoressa Francesca Rovera direttore della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi e del Centro di ricerca dell’Università dell’Insubria – La buona notizia è che, grazie alla diagnosi precoce, si arriva a un risultato positivo in oltre il 90% dei casi. Importanti sono le campagne di sensibilizzazione e i tanti eventi come quelli organizzati per il mese rosa che coinvolgono tante donne. Poi, c’è la medicina che fa progressi sia a livello chirurgico sia , soprattutto, a livello farmacologico con l’immunterapia. C’è anche il capitolo della genetica per intervenire anticipando persino l’insorgenza del tumore. Ma prendersi cura della donna vuol dire farsi carico di tutta la sua persona, perchè non si guarisce la malattia se non ci prende cura anche della testa della donna. E qui l’accoglienza, la sensibilità delle nostre volontarie sono fondamentali per intercettare bisogni che altrimenti i sanitari non vedrebbero».

A disegnare il quadro dell’andamento dello screening è stata la dottoressa Annalisa Donadini responsabile della Medicina di comunità di Ats Insubria: « Lo scorso anno 63.000 donne si sono sottoposte a screening e quest’anno arriviamo a 73.000 su un target di 300.000 destinatarie di cui ne abbiamo coinvolte 294.000. Nel 2022 lo screening ci ha permesso di individuare 378 tumori al seno».

A rappresentare il mondo del volontariato Adele Patrini presidente CAOS e delegato FAVO Lombardia che ha fortemente voluto l’incontro per ringraziare tutte le associazioni che collaborano nello screening: « Era il 2021 quando la responsabile dei tecnici di radiologia Sonia Cuman mi chiamò per coinvolgermi – ha ricordato Adele Patrini – da allora l’organizzazione si è sempre più affinata e la rete di accoglienza ampliata».

A premiare le associazioni è stata lo stesso presidente Fontana : due i riconoscimenti speciali a Cinzia Castigioni di Ats Insubria e a Marinella storica volontaria di Caos che iniziò con l’allora primario Gatta nel gestire le agende dello screening.