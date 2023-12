Natale solidale a Buguggiate: il mercatino dell’Alveare sostiene il Caritas Baby Hospital di Betlemme

Regali solidali per sostenere una giusta causa. Il clima natalizio si fa sentire a Buguggiate anche grazie all’iniziativa dei volontari de L’Alveare ODV. Per tutto il mese di dicembre, ogni lunedì mattina dalle 9 alle 12, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, i cittadini sono invitati a visitare il mercatino di via XXV Aprile 33, dove è possibile trovare regali unici e sostenibili.

La presidente de L’Alveare di Buguggiate, Ilaria Mai, invita a fare scelte consapevoli durante le festività: «Questo è il momento perfetto per abbracciare l’idea di regali che vanno oltre la superficie e che portano un impatto positivo sulla vita degli altri. Noi abbiamo deciso di sostenere i progetti della comunità pastorale di Azzate, Buguggiate e Brunello come abbiamo fatto in altre occasioni. Quest’anno la scelta è caduta sull’iniziativa legata al Caritas Baby Hospital di Betlemme».

Il mercatino offre una vasta gamma di opzioni, tra cui cesti natalizi confezionati con prodotti biologici e naturali, oggettistica regalo fatta a mano e capi vintage: «Scegliere un regalo che non solo renderà felice chi lo riceve ma supporterà anche cause giuste è il modo migliore per celebrare il Natale», sottolinea la presidente.

«I prodotti disponibili al mercatino non sono solo un’opzione ecologica e sostenibile ma contribuiscono anche a sostenere diverse cause benefiche. I fondi raccolti attraverso le vendite saranno destinati al Caritas Baby Hospital di Betlemme, una struttura dedicata all’assistenza di bambini palestinesi feriti e malati. Poi, come sempre, con le vendite durante nel corso dell’anno, contribuiremo al restauro di opere d’arte, ad aiutare agli amici a quattro zampe e alla protezione dell’ambiente e della salute».

Il Caritas Baby Hospital: un’oasi di salute e pace per i bambini palestinesi

Parallelamente all’iniziativa del mercatino, è fondamentale comprendere l’importanza del sostegno al Caritas Baby Hospital di Betlemme. Le porte del Caritas Baby Hospital sono aperte ogni giorno, senza interruzione, dal 1952 per bambini ammalati e per le madri, indipendentemente dalla loro religione e dalla loro estrazione sociale. La notte di Natale del 1952, il prete svizzero padre Emst Schnydng, stava recandosi alla messa nella Basilica della Natività. Nel breve tragitto che lo portava alla chiese, passando vicino ad un campo profughi, incontrò un uomo palestinese intento a seppellire il proprio figlio morto per mancanza di cure mediche di base.

Da quell’incontro nacque il sogno di un ospedale aperto a tutt i bambini: il Caritas Baby Hospitai. Schnydng, assieme al medico palestinese Antoine Dabdoub e alla cittadina svizzera Hedwig Vetter cominciarono prendendo in affitto due stanze: la loro promessa “Noi ci siamo” continua ad essere mantenuta. Nella regione il Cantas Baby Hospital rappresenta una struttura insostituibile.

Ogni anno dal poliambulatorio del Caritas Baby Hospital passano 48.000 bambini. Nei 74 letti dei reparti vengono accolti quasi 5.000 piccoli degenti.

Il Caritas Baby Hospital svolge un ruolo cruciale, specialmente in un contesto di crisi e conflitto come quello della Striscia di Gaza. La “Play Room”, inaugurata nel 2014, offre un ambiente positivo in cui i bambini possono giocare, studiare e guarire, dimostrando che la cura non riguarda solo il corpo ma anche il benessere emotivo dei piccoli pazienti.

Per coloro che desiderano saperne di più o contribuire, L’Alveare ODV è disponibile presso la sede in Via XXV Aprile 33 a Buguggiate, con contatti telefonici al 3383959225 e via email a alvearebuguggiate@gmail.com.